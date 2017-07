Thomas pakt zijn revanche na verplichte opgave in Giro: "Hier droom ik van sinds ik tien was"

Nico Dick in Düsseldorf

Geraint Thomas mocht de gele trui aantrekken in Düsseldorf. © afp.

Geraint Thomas had een hoofddoel gemaakt van de Giro, maar door een val (na het bewuste motorincident tijdens de rit naar Blockhaus) kampte de Welshman met diverse blessures en moest hij ontgoocheld de Ronde van Italië verlaten. Vandaag pakte hij zijn revanche in de Tour met winst in de openingstijdrit. Het slechte weer deerde Thomas niet echt.

Hoe heb je die Giro-tegenslag verwerkt? "Het was een immense teleurstelling, één van de grootste uit mijn carrière", steekt de 31-jarige renner van Team Sky van wal. "Na mijn opgave ben ik naar Manchester gevlogen, waar ik een aantal dagen samenwerkte met een kinesist. De Giro verder volgen op tv deed ik niet, ook al was het moeilijk om niet te kijken. Daarna ben ik naar mijn thuisbasis in Monaco teruggekeerd en heb ik de focus vrijwel onmiddellijk verlegd naar de Tour en gestart met de trainingen. Die ambitie om de Tour te halen in topvorm hield me op de been. Anders was ik ongetwijfeld een aantal kilo's bijgekomen."



Moeilijke vraag, maar had je zonder die pech de Giro kunnen winnen?

"Dat is inderdaad een moeilijke. Ik had heel stevig getraind om daar een gooi naar de eindzege te doen. Maar zeggen dat ik Dumoulin en co. had geklopt, is pure speculatie. Meer zelfs, het zou beledigend zijn naar hen toe. Wat voorbij is, is voorbij." Lees ook Van Avermaet: "Door de regen was er weinig sfeer. Dat is ook ambetant voor ons"

Maar dit maakt veel goed? © anp. "En of! Kijk, als kind van tien haastte ik me van school terug naar huis om de finales van de Tourritten op tv te kunnen volgen. Ik droomde van de Tour. Nu sta ik hier zelf als ritwinnaar en krijg ik er de gele trui erbovenop. Dat is een droom die uitkomt!"



En je pakt heel wat tijd op andere klassementsrenners..

"Dat is mooi, maar Chris Froome is onze kopman. Ook hij heeft het fantastisch gedaan. Ik ga enorm genieten van deze overwinning, maar ik ben naar hier gekomen om Froome aan een vierde eindzege te helpen. Dat primeert op alles. Ik wil in deze Tour ook nog beter worden om Chris zo lang mogelijk bij te staan. Maar ik geef graag toe: ik ga ondertussen genieten van elke dag dat ik in het geel fiets."