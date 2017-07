Jens Keukeleire: "In eerste bocht al bijna onderuit"

Nico Dick in Düsseldorf

1/07/17 - 19u55

© belga.

De Tourkaravaan heeft zich vandaag op gang getrokken met een tijdrit in Düsseldorf. Door de regen in Duitsland werd het een gevaarlijke race en dat evenaarden ook Jens Keukeleire (Orica-Scott) en Guillaume Van Keirsbulck (Wanty).

Bruggeling Jens Keukeleire, vandaag begonnen aan de tweede Tour uit zijn carrière, vond het een fantastisch mooie omloop. Althans, tijdens de verkenning. "Maar toen reed ik nog op droge wegen. Eenmaal tijdens de wedstrijd was het iets helemaal anders", zucht Keukeleire. "Nat en gevaarlijk zijn de enige juiste woorden. Al in de eerst bocht voelde ik mijn achterwiel wegslippen. Dan gaat je hart toch even sneller slaan en doe je het de volgende bochten ongetwijfeld wat rustiger aan. Net voor de start ving ik trouwens op dat Groenewegen al tegen de grond was gegaan. Wie hier geen kans maakt op winst, die neemt zeker geen risico's. Het zou met overigens niet verwonderen dat er een paar zijn die net dat tikkeltje te veel risico's nemen en dat cash betalen", besloot de renner van Orica-Scott.

Guillaume Van Keirsbulck (184ste op 1'54"): "Nooit comfortabel op de fiets"

Guillaume Van Keirsbulck was verondersteld de beste tijdrijder te zijn van het debuterende Wanty-Gobert. Maar de West-Vlaming had in Düsseldorf duidelijk niet zijn dagje. "Ik geraakte nooit in mijn ritme. Daarnaast wilde ik ook absoluut geen risico's nemen. Toen ik in de teambus nog naar de tv-beelden zat te kijken, zag ik de ene na de andere onderuit gaan. Ik wilde echt mijn Tourdebuut niet verpesten door een valpartij. Kijk maar naar wat Valverde overkomt. Nee, voor mij begint mijn Tour morgen. Ik wil me de komende dagen zeker een paar keer in de kijker proberen rijden." Van Keirsbulck genoot wel van de publieke aandacht. "In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staat veel volk langs de kant, maar dit was toch nog iets anders. Daar heb ik dan wel (een beetje) kunnen van genieten."