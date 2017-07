Van Avermaet: "Door de regen was er weinig sfeer. Dat is ook ambetant voor ons"

Bart Audoore in Düsseldorf

De Belgische renners konden geen rol van betekenis spelen in de openingstijdrit van de Ronde van Frankrijk. Greg Van Avermaet, Jan Bakelants, Serge Pauwels en Oliver Naesen doen het verhaal van hun Tourdag.

Greg Van Avermaet (37ste op 42''): "Veel regen en dus weinig sfeer" "Ik ben content", zei Greg Van Avermaet. "Het weer viel tegen, maar dat heeft weinig verschil gemaakt in mijn resultaat. In droog weer zou ik niet veel dichter zijn geëindigd. Ik heb een goed gevoel: ik ben zonder risico's te nemen naar een degelijke tijd gereden. Tijdens de verkenning ben ik een paar keer geslipt, maar in de tijdrit zelf had ik geen problemen. Nu komt het erop aan om ook de komende dagen aandachtig te blijven en niks tegen te komen."



De rit van maandag naar Longwy heeft Van Avermaet aangekruist als een eerste kans op ritwinst. "Ik hoop dat het meteen prijs is", lacht de renner van BMC. "Hoe rapper, hoe liever. Hoe rapper je resultaat boekt in de Tour, hoe makkelijker het daarna loopt. Ik hoop ook dat het snel beter weer wordt. Ik had het er nog over met de ploegmaats: de tijdrit van twee jaar geleden in Utrecht was bangelijk. Het was heel goed weer en het publiek stond rijen dik. We reden echt door een haag van mensen. Hier was ook veel volk, maar door de regen was er weinig sfeer. Dat is ook ambetant voor ons. Als renner raak je dan ook moeilijker in de juiste 'flow'." Lees ook Thomas zet Martin en co een hak in tijdrit en pakt geel, Froome met voorsprong beste klassementsman

Lotto Soudal-renners in koor: "Geen risico's genomen"

Jan Bakelants (97ste op 1'05''): "Er zat 'stamp' op" "Ik heb nooit de indruk gehad dat ik er dicht bij was", zei Jan Bakelants (AG2R). "Maar toch had ik een goed gevoel. Ik heb goeie waarden geduwd en heb er vertrouwen in dat het wel gaat loslopen. Het zat goed, er zat 'stamp' op de benen. Het is ook belangrijk dat je zonder valpartij door zo'n eerste dag komt. Als het regent, is een tijdrit altijd gevaarlijk. Nu kijk ik uit naar maandag. De rit in Longwy moet me liggen. Oliver Naesen heeft gezegd dat hij voor mij wil rijden." © belga.

Serge Pauwels (105de op 1'10''): "Kiest zelf hoe gevaarlijk je het maakt" "Je kiest zelf hoe gevaarlijk je zo'n tijdrit maakt", zei Serge Pauwels. "Een tijdritfiets is sowieso minder wendbaar dan een gewone fiets en in slecht weer neem je beter geen risico in de bochten. Ik ben alleen vol gegaan in de lange stukken rechtdoor. En dan was het nog uitkijken: we moesten een paar witte lijnen en fietspaden kruisen die ook glad lagen."



Ondanks de moeilijke omstandigheden, was Pauwels al bij al tevreden. "Ik ben blij dat de Tour nu echt gestart is", zei de renner van Dimension Data. "Ik heb die eerste kilometers toch wel met plezier gereden. Ik kijk uit naar het vervolg. In principe word ik niet ingeschakeld om de rit te controleren of de sprint voor te bereiden voor Cavendish. Ik heb veel vrijheid gekregen van de ploeg en dat is plezant." © belga.