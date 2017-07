Lotto Soudal-renners in koor: "Geen risico's genomen"

Nico Dick in Düsseldorf

1/07/17 - 19u42

Tiesj Benoot. © photo news.

De Belgische renners van Lotto-Soudal konden geen hoofdrol opeisen in de openingstijdrit van de Ronde van Frankrijk. Tim Wellens, Tiesj Benoot en Thomas De Gendt kozen ervoor om geen risico's te nemen op het spekgladde parcours in Düsseldorf.

Tiesj Benoot (123ste op 1'15"): "Witte trui? Dat kan nog altijd" Tourdebutant Tiesj Benoot kampte met hetzelfde gevoel als heel wat andere Belgen. "Mijn eerste Tourkilometers? Nat en gevaarlijk waren ze! En dan heb ik geen risico's genomen. Ploegleider Herman Frison verwittigde me nog net voor de start dat het in bepaalde bochten wel echt glibberig was. Dan moet je geen zotte dingen doen." Benoot had vooraf aangegeven dat hij -als het binnen de mogelijkheden lag- in de eerste Tourdagen wel een gooi wilde doen naar de witte jongerentrui. "Dat mag als alles meezit, heb ik verteld. Dat kan nog altijd, hé. Maar een echt doel moet je dat niet noemen." Benoot was trouwens lichtjes onder de indruk onderweg. "Ik was er van overtuigd dat hier veel volk zou zijn. Maar dat ze in deze weersomstandigheden zo talrijk buitengekomen zijn, vind ik best straf." © belga.