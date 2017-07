Valverde moet na zware val van 55km/u meteen opgeven

Door: redactie

1/07/17 - 18u41 Bron: Belga

© kos.

Voor Alejandro Valverde (Movistar) is de Tour al heel snel opnieuw afgelopen. De Spanjaard ging vandaag in de openingstijdrit in Düsseldorf in de regen in razende vaart onderuit op het natte parcours en moest de strijd staken.