Thomas zet Martin en co een hak in tijdrit en pakt geel, Froome met voorsprong beste klassementsman

1/07/17 - 18u48

Tour de France Geraint Thomas mag de eerste gele trui van de 104de Ronde van Frankrijk aantrekken. De 31-jarige Welshman van team Sky won de openingstrijdrit van 'La Grande Boucle' met start en aankomst in een uitgeregend Düsseldorf en versloeg zo topfavoriet en thuisrijder Tony Martin (16'12''). Thomas' ploegmaat Chris Froome deed dan weer een goede zaak in de strijd tussen de klassementsmannen, terwijl Richie Porte (16'51'') ietwat onder de verwachtingen bleef. Nairo Quintana zag zijn meesterknecht Alejandro Valverde meteen opgeven na een stevige val.

Vlak voor de piepjonge Fransman Elie Gesbert (22) als eerste van het startpodium rolde, begon het te miezeren in Düsseldorf. Het spektakel kwam dat niet bepaald ten goede, de renners schuwden de risico's op het natte asfalt, en op toptijden was het aanvankelijk wachten.



Tim Wellens (Lotto-Soudal) beet de spits af voor de Belgen en de Limburger ging evenmin voluit nadat hij tijdens de opwarming al een paar keer was weggeschoven. Wellens klokte af op 16'36" -toch een tijd waarmee hij even aan de leiding kwam-, maar niet veel later deed de Oekraïner Andriy Grivko vijftien seconden beter. Lees ook LIVE: Pakt Tony Martin voor eigen volk het geel of wordt hij verrast in (korte) openingstijdrit?

Vasil Kiryienka zat een tijd in de 'hot seat', maar moest uiteindelijk toch vertrekken. © afp. Geraint Thomas. © belga.

Groenewegen onderuit Tussendoor ging de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) stevig onderuit op het spekgladde parcours en zette Nikias Arndt, een andere snelle man, een nieuwe richttijd neer (16'20''). Thomas De Gendt deed ruim een minuut langer over de 14 kilometer dan de Duitser en de Belg van Lotto-Soudal bleef zo wat onder de verwachtingen.



De regen viel hoe langer hoe meer met bakken uit de lucht en dat had gevolgen voor het parcours. Het asfalt werd met de minuut gladder en daardoor bleef de toptijd van Arndt lang op de tabellen staan. Op de lange, rechte stukken konden de renners voluit gaan, maar in de bochtenzone kneep de meerderheid de billen (en ook de remmen) dicht. "Morgen begint de Tour", was de Tiesj Benoot duidelijk voor de Sporza-microfoon.



Maar dat gold duidelijk niet voor Vasil Kiryienka. De Wit-Russische wereldkampioen tijdrijden van 2015 en ploegmaat van Chris Froome bij Team Sky reed zich het snot voor de ogen en dat leverde een nieuwe richttijd op: 16'11''. Specialisten als Jonathan Castroviejo (Movistar) beten zich de tanden stuk op de tijd van Kiryienka, maar die moest uiteindelijk toch ruimen en de 'hot seat' aan zijn ploegmaat Geraint Thomas (16'04'') overlaten. Tony Martin. © photo news.