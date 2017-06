Quintana heeft er zin in: "Dit wordt een Tour voor de dapperen"

Bewerkt door: MH

30/06/17 - 19u03 Bron: Belga

© belga.

Nairo Quintana (Movistar) start morgen in zijn vierde Tour de France. Al drie keer stond hij op het podium. Twee keer werd een tweede plek zijn deel, in 2013 en 2015. Vorig jaar moest hij vrede nemen met een derde stek. De Colombiaan nam dit seizoen al deel aan de Giro en werd er tweede. Sindsdien koerste hij geen enkele wedstrijd meer, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat hij sterk genoeg is voor de Tour. "Vorig jaar was mijn tweede grote ronde ook beter dan mijn eerste", aldus Quintana op een persmoment in Düsseldorf. "Toen won ik ook de Vuelta na de Tour."

© photo news. "Ik heb er echt veel zin in om hier weer te koersen", legde Quintana uit. "De Tour is altijd speciaal, de belangrijkste koers van het jaar en het hoofddoel van mij en de ploeg. Natuurlijk, dit jaar was mijn aanloop richting deze Tour anders dan de andere jaren door mijn deelname aan de Giro. Pas op het het eind van de Tour zullen we weten of dat de juiste beslissing was. Maar ik maak me geen zorgen over mijn fitheid: ik denk dat ik goed hersteld ben van de Giro, mijn conditie is uitstekend en en ik hoop dat ik kan schitteren in de bergen en daar het verschil kan maken (wat hem in de Giro niet lukte op Tom Dumoulin, red)."



Quintana won vorig jaar na de Tour de Vuelta. "Toen was mijn tweede grote ronde zelfs duidelijk beter dan mijn eerste", vervolgde hij. "Dat sterkt me, geeft me vertrouwen voor deze Tour. Het enige waar ik nu op moet hopen is dat ik gezond blijf (in de Giro was hij een paar dagen ziek, red.). Ik kijk uit naar de start zaterdag." Lees ook Cavendish: "Ik zat op mijn handen en voeten, ik was uitgeput en had niet eens getraind"

Negen leestips als ideale voorbereiding op de Tour

Naesen: "Er zijn al slechtere coureurs dan ik die een rit in de Tour gewonnen hebben"



Speel mee met de Gouden Tour & WIN 100.000 euro aan prijzen! © TDW.