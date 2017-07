Van schansspringer tot ritwinnaar in de Tour: het straffe verhaal van Roglic

Mathieu Goedefroy

De openingstijdrit leek hem op het lijf te zijn geschreven, maar uiteindelijk moest Promiz Roglic tot de zeventiende rit wachten om zijn armen in de lucht te kunnen steken in deze Tour de France. De Sloveen van LottoNL-Jumbo is een van de openbaringen dit seizoen, zeker nu hij een loodzware bergrit heeft gewonnen in de Tour, en dat terwijl hij zes jaar geleden nog fulltime schansspringer was. Onze videoman zocht Roglic al vóór de start in Dusseldorf op en praatte met hem onder meer over zijn wintersportverleden.