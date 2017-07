Pakt deze schansspringer straks geel? Onze videoman zoekt hem op

Mathieu Goedefroy

De eerste Touretappe is spek voor de bek van de hardrijders. Dan denken u en ik natuurlijk vooral aan Tony Martin, maar achter de Duitser doemt sinds kort een nieuw tijdrit-talent op. Primoz Roglic is de naam. De Sloveen van LottoNL-Jumbo is een van de openbaringen dit seizoen, en dat terwijl hij zes jaar geleden nog fulltime schansspringer was. Onze videoman zocht Roglic voor de start in Dusseldorf op en praatte met hem over zijn wintersportverleden, maar ook over zijn gele trui-droom. "Ik besef dat het straks zomaar kan."