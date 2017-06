Debutant Dimitri Claeys: "De ploeg draait rond Bouhanni, hij moet ritten winnen"

Bewerkt door: MH

Dimitri Claeys (Cofidis) maakt op 30-jarige leeftijd zijn debuut in de Tour de France. De Gentenaar moet Nacer Bouhanni bijstaan, die op jacht gaat naar een eerste ritzege in de Franse rittenkoers. "Het doel is duidelijk", aldus Claeys. "De ploeg draait rond Nacer en hij is dé man die voor ons ritten moet winnen."

"Mijn taak is normaal om Nacer zo lang mogelijk bij te staan onderweg", legt Claeys uit. "Hem uit de wind houden, af te zetten vooraan op beklimmingen, hem te voorzien van eten en drinken onderweg. In de Dauphiné was dat ook mijn opdracht en dat is me daar goed gelukt. Al is het wel zwaar en valt het bij de buitenwereld niet op wat je doet, het is wel een taak die van belang is voor een sprinter. Ik kan me daar perfect in schikken in deze Tour. We willen allemaal dat Nacer een rit wint."



"Cofidis heeft niet echt een sprinttrein", vervolgt Claeys. "Toch niet zoals Quick-Step Floors of Lotto Soudal. Nacer is een sprinter die zich een weg baant in het slot, hij kan zijn plan trekken in de laatste kilometer en het is aan ons, zijn ploegmaten, om hem zo 'economisch' mogelijk in dat slot te krijgen."