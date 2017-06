UCI en AFLD slaan tijdens Tour handen in elkaar voor dopingcontroles

Door: redactie

30/06/17 - 14u31

Het Frans Antidopingagentschap (AFLD) en de Internationale Wielerunie (UCI) hebben een akkoord bereikt om opnieuw samen te werken tijdens de Ronde van Frankrijk, die morgen van start gaat in Düsseldorf.

De Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) gaat in opdracht van de UCI samenwerken met het AFLD om "informatie uit te wisselen over de locatie van de renners, hun biologisch paspoort en hun elektronisch dossier", aldus een verklaring van de CADF.



Naast de gewoonlijke controles doorheen het seizoen werden ook bloedtesten afgenomen vlak voor de start van de Tour. Sommige monsters zullen tot tien jaar lang bewaard worden voor hertesten met nieuwere technieken.



CADF-directrice Francesca Rossiliet liet verstaan dat ook het Duitse antidopingagentschap (NADA) zijn steentje zal bijdragen tijdens de etappes in Duitsland.