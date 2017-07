Challenge accepted? Deze tien uitdagingen kunnen straks een plaatsje krijgen in de annalen van de Tour

Dries Mombert

1/07/17 - 12u00

Pakt Chris Froome straks als vijfde renner in de geschiedenis een derde Tourzege op rij? Of evenaart Peter Sagan het recordaantal groene truien van Erik Zabel? En wie doet nog een gooi naar een vaste stek in de wielergeschiedenis? Wij doken in de vele Tourlijstjes en somden voor u de tien markantste uitdagingen van deze 104e Ronde van Frankrijk op.

Challenge 1: Zesde groen voor Peter Sagan? De eerste uitdaging is meteen ook degene met de grootste kans op slagen, want wie kan Peter Sagan van een zesde opeenvolgende groene trui houden? De tweevoudig wereldkampioen bewees in de afgelopen Ronde van Zwitserland met twee klinkende zeges klaar te zijn voor een nieuwe triomftocht in de Tour.



Voornaamste concurrenten Michael Matthews en John Degenkolb lijken voorlopig niet aan het achterwiel te komen van de 27-jarige Slovaak en dus wenkt een evenaring van Erik Zabels Tourrecord.



De Duitser haalde tussen 1996 en 2001 zes opeenvolgende groene truien binnen. Bovendien reed de vader van Katusha-renner Rick Zabel ook effectief 88 Tourdagen in de puntentrui. Sagan zelf zit momenteel aan 86 dagen in het groen. Geen haar op ons hoofd die eraan denkt dat de wereldkampioen dat cijfer niet zou halen. © anp.

Challenge 2: Derde opeenvolgende eindoverwinning voor Froome? Als Chris Froome straks de lichte twijfels wegfietst en in Parijs gewoon zijn vierde Tourzege op zak steekt, schaart de Brit zich in een illuster rijtje voorgangers. De Sky-kopman zou dan pas de vijfde renner in de geschiedenis zijn die erin slaagt om de Tour drie maal op rij te winnen.



Enkel Louison Bobet (1953-1955), Jacques Anquetil (1961-1964), Eddy Merckx (1969-1972) en Miguel Indurain (1991-1995) deden dit kunstje in het verleden al voor.



Toch zal Froome zich met het oog op een nieuwe eindoverwinning moeten bewijzen op de Franse wegen. De Brit pakte dit seizoen nog geen enkele zege, enkel voormalig eindwinnaars Oscar Pereiro (2006) en Carlos Sastre (2008) konden de nul in hun wielerseizoen met een Tourzege vegen. © reuters.

Challenge 3: Derde ritzege in derde opeenvolgende Tour voor Van Avermaet? Ook Greg Van Avermaet kan zich tijdens deze Tour in een mooi gezelschap scharen. De olympisch kampioen kan zich mits een etappezege verzekeren van een plaats bij 17 Belgen die erin slaagden om in drie opeenvolgende Touredities minstens één ritoverwinning in de wacht te slepen.



De laatste landgenoot die hierin slaagde was Quick.Step-ploegleider Tom Steels (1998-2000). Met ook Eddy Merckx (1969-1972) en Lucien Van Impe (1975-1977) op dit lijstje kan Gouden Greg zich zo nog een trapje hoger zetten in de Belgische wielergeschiedenis.



Met een herhaling van de aankomst in Rodez (2015) lijken de sterren ook deze Tour gunstig te staan voor Van Avermaet. Bovendien liggen er volgens de BMC-renner ook kansen in de derde etappe naar Longwy. © belga.

Challenge 4: Eerste eindoverwinning in nevenklassement voor renner met Afrikaanse nationaliteit? Niet alleen in de strijd om de dag- en eindoverwinning kunnen primeurs vallen. Ook in de nevenklassementen staat best wel wat te beleven, zo ook in het gevecht om de witte trui.



Met zijn achtste plaats in de Tour van vorig jaar lijkt Louis Meintjes dé topfavoriet om in deze editie de beste jongere te worden. De 25-jarige Zuid-Afrikaan moest die eer vorig jaar nog laten aan Adam Yates, maar de Australiër is er dit seizoen niet bij in Frankrijk.



Zijn broer Simon doet dan weer wel een gooi naar wit, maar gezien Meintjes' voorgeschiedenis lijkt de kans vrij groot dat de Zuid-Afrikaan met het wit gaat lopen. Het zou meteen ook de eerste eindoverwinning in een Tourklassement betekenen voor een renner met de Afrikaanse nationaliteit. © TDW.

Challenge 5: Recordaantal deelnames voor 'La Machine'? Zoals gebruikelijk vinden we ook nu weer een hele rist 'anciens' in het Tourpeloton. Toch springt er met Sylvain Chavanel eentje bovenuit. De 38-jarige ouderdomsdeken bij Direct Energie staat voor zijn zeventiende Tourdeelname en laat dat nu net de evenaring van een record zijn.



Eerder rondden Jens Voigt, George Hincapie en Stuart O'Grady ook al de kaap van zeventien Tourdeelnames, al komt er nu met Sylvain Chavanel een vierde gezel bij.



'La Machine' heeft volgend jaar bovendien een kans om alleen recordhouder in het aantal Tourdeelnames te worden. Eerder deze maand verlengde hij zijn contract bij Direct Energie voor één jaar. Naar alle waarschijnlijkheid wacht Chavanel dan een achttiende deelname voor de Ronde van Frankrijk. © reuters.

Challenge 6: Achttiende opeenvolgende Grote Ronde voor Adam Hansen? Nog zo'n renner die erop kickt om grote wielerrondes uit te rijden is Adam Hansen. De Australiër van Lotto Soudal heeft er al enkele jaren een punt van gemaakt om elk seizoen de drie Grote Rondes uit te rijden.



De 36-jarige hardrijder begon zijn krankzinnig idee in het najaar van 2011 en reed sindsdien vijf jaar aan een stuk elke Ronde van Italië, Frankrijk of Spanje uit.



Dit seizoen is Hansen met de Tour aan zijn achttiende grote wielerronde op rij toe. Uiteraard doet geen enkele renner beter, de gekke Australiër kan zijn eigen record dus met een gerust hart nog wat scherper stellen. © TDW.

Challenge 7: Snelste tijdrit in de Tourgeschiedenis? Met de 14 kilometer lange tijdrit krijgen we geen proloog bij de aanvang van deze Ronde van Frankrijk. Een UCI-regel stelt dat een proloog maximaal acht kilometer lang is en daar gaat de tijdrit in Düsseldorf dus lichtjes over.



Een korte tijdrit dus, en ideaal om het record van de snelste tijdrit uit de Tourgeschiedenis te verbeteren. Twee jaar geleden deed Rohan Dennis het in een gelijkaardige tijdrit over 13,8 kilometer in Maastricht aan een indrukwekkend gemiddelde van 55,446 km/h.



De Australiër is er dit jaar niet bij, maar met Tony Martin, Jos van Emden en Stephan Küng zijn er genoeg kandidaten om op zijn minst in de buurt te komen van Dennis' tijdritsnelheid uit 2015. © photo news.

Challenge 8: Evenaring van Merckx' 34 ritzeges voor Cavendish? Ook voor Mark Cavendish kan het een speciale Ronde van Frankrijk worden. De Britse spurtbom kan mits enkele nieuwe sprintzeges een gooi doen naar het absolute record in het aantal etappeoverwinningen.



Niemand minder dan Eddy Merckx topt voorlopig met 34 keer dagwinst dit mooie lijstje. Cav heeft 'de Kannibaal' met 30 ritoverwinningen in het vizier, maar een evenaring van Merckx' record zit er dit jaar niet in.



De 32-jarige renner van Dimension Data sukkelt immers al het hele seizoen met klierkoorts en de naweeën ervan. Cavendish zet overigens zelf ook grote vraagtekens bij zijn vorm. Al mag je de Brit in de Tour nooit onderschatten... © getty.

Challenge 9: Eerste etappezege in 300 dagen Tour voor Zubeldia? Net als Sylvain Chavanel heeft Trek-renner Haimar Zubeldia tonnen ervaring bijeengefietst in de Ronde van Frankrijk. De 40-jarige Bask staat voor zijn zestiende deelname, maar wacht een nog 'leukere' uitdaging.



In zijn zestien deelnames was Zubeldia goed voor 299 etappes, maar de Spanjaard kon daarvan geen enkele winnend afsluiten. Mits wat geluk kan hij dit jaar zijn indrukwekkende droogte afsluiten.



Uiteraard zou het al even opvallend zijn, mocht Zubeldia geen etappe-overwinning pakken. Dan is hij de enige renner die zolang in de Tour rondreed zonder ook maar één keer zijn armen in de lucht te mogen gooien. © photo news.

Challenge 10: Op een na oudste eindwinnaar voor Contador? Ze zijn met weinigen, de 'believers' die in een nieuwe eindoverwinning van Alberto Contador geloven. Toch kan de Spanjaard voor een opvallende statistiek zorgen bij een mogelijke derde (of is het nu vierde?) eindoverwinning.



Met zijn 34 jaar en 229 dagen zou Contador dan de op één na oudste Tourwinnaar uit de geschiedenis worden. Hiermee zou hij net na onze landgenoot Firmin Lambot uitkomen. Hij haalde in 1922 op 36-jarige leeftijd zijn tweede Tourzege binnen. © photo news.