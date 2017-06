Locaties 'Vive le Vélo' niet langer openbaar om volkstoeloop binnen de perken te houden

Dries Mombert

30/06/17 - 11u41

© vrt.

De locatielijst van het populaire programma 'Vive le Vélo' zal dit jaar niet openbaar gemaakt worden. Presentator Karl Vannieuwkerke wil daarmee een extra druk weghalen bij het productieteam.

Volgens het team achter het programma moet de volksopkomst bij de locaties beheersbaar blijven. In de afgelopen jaren kwamen veel kijklustigen af op de vooraf bekende locaties van Vive Le Vélo, maar nu moeten die volgens een Facebook-post van Karl Vannieuwkerke allemaal eerst een bericht sturen naar de moderator van de Vive le Vélo-pagina.



"De locatielijst van Vive le vélo! zal dit jaar niet openbaar worden gemaakt. Wie in de buurt van een Touraankomst op reis is en graag eens komt kijken, kan zijn vraag stellen via een BERICHT naar de moderator van de Vive Le Vélo pagina."



"Gelieve mij dus niet te bestoken met vragen om locaties. Ik heb helaas niet de tijd om jullie daarbij te helpen. Dank voor het begrip", aldus de presentator.



"Wat de precieze limiet is, hangt af van locatie tot locatie", weet producer Gunther Leenders. "In een omsloten kasteel is twintig man prima, maar niet meer. Op een dorpspleintje kan honderd man, bijvoorbeeld. Dat is tot nog toe altijd goed gegaan. Al was het soms maar nét goed."



Het programma start morgen opnieuw aan een drie weken durende reis doorheen Frankrijk, al begint die wel in Düsseldorf aan de 'Pebble's bar' van het Hyatt Regency Hotel.