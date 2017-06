"Peter zegt altijd: 'Ik wil geen standbeeld. Ik ben nog niet dood'"

Bart Fieremans in Slovakije

30/06/17 - 11u08

© belga.

De populairste sporten in Slovakije? Lange tijd waren dat ijshockey en voetbal. Tot Peter Sagan (27) komt en iedereen wegblaast. Anno 2017 is hij de beroemdste sportman ooit van Slovakije, en een held in zijn thuisstad Zilina. Een week voor de Tourstart zochten we zijn roots op. Lees hoe ook Eddy Merckx mee aan de basis ligt van het fenomeen Sagan.

© anp.

Marianske Namestie, hier ligt het kloppende hart van Zilina, met 83.000 inwoners de vijfde grootste stad van Slovakije. Het vierkante plein is omgeven door gerestaureerde koopmanshuizen in pastelkleuren, alleen het St. Vincentklooster - een gedenksteen geeft aan dat nonnen tijdens Wereldoorlog II hier joodse kinderen schuilhielden - smeekt om een opknapbeurt. Een standbeeld met engeltjes en een fontein siert het midden. Kinderen spelen rond, jonge koppeltjes keuvelen op bankjes en op de terrasjes aan de gewelfbogen is het op een zomerdag fijn toeven. Zilina ademt rust uit.



Heel anders was het op 30 september 2015. Met duizenden mensen op het plein kon je over de koppen lopen. Wie wou Hém niet zien? Zilina huldigde die dag Sagan voor zijn eerste WK-titel. Sagan was al een sportheld, maar de regenboogtrui gaf toch nog een andere dimensie. Toen is zijn populariteit zowat 'ontploft' in Slovakije en de wereld. Zilina had een wereldkampioen gebaard, en daar waren de notabelen van de stad trots op. "Sagan kreeg een award als hoogste ereburger van Zilina", zegt Andrej Cernek, die in het stadhuis de buitenlandse relaties verzorgt. "Waar ik ook ter wereld kom, iedereen begint over Sagan. Alle partnersteden van Zilina - zoals Essen in België - vragen mij of ik een bezoek van Sagan kan regelen. Sagan is de beroemdste Slovaak. De media volgen Sagan zoals de Engelsen de Britse koninklijke familie. Al het nieuws over Peter, vrouw Katarina en hun hondje staat in de kranten."



Peter Sagan houdt van Zilina. Ook al woont hij het grootste deel van het jaar in Monaco. Belastingsgunstig en klimaatvriendelijk om te trainen, maar ook omdat hij in Slovakije niet ongestoord meer kan rondlopen. En al zeker niet in Zilina. Voor en na de koersen is Sagan de stormloop van fans die een handtekening of selfie willen gewoon, maar thuis snakt hij naar privérust. Slechts drie à vier keer per jaar keert Sagan terug naar zijn geboortestad. "Voor mij is Zilina mooi omdat ik daar opgroeide en ik mijn familie en vrienden zie", zei Sagan in Cycling Weekly. "Misschien zegt iemand anders over Zilina: 'Wie wil hier nu leven?' Maar ik zou niet in New York of Milaan kunnen leven."



Sagan bouwde enkele jaren geleden een luxevilla in Strazov, een buitenwijk van Zilina. Zijn oudere broer en wielerbuddy Juraj woont bescheidener nabij. Zelf groeide Sagan met Juraj, zijn andere broer Milan en oudere zus Daniela op in Borik aan de andere zijde van Zilina. Peter liet het ouderlijk huis moderniseren. Meestal brengt Sagan kerst en Nieuwjaar in Zilina door, maar ook bij het Slovaaks kampioenschap - dit jaar had dat op 25 juni plaats in Ziar Nad Hronom - vertoeft hij in Zilina. Dan maakt Sagan tijd voor zijn familie en zijn beste jeugdvrienden.



