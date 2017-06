Greipel durft al eens te zondigen: "Thee met Haribo-snoepjes"

DM

Na 30 jaar strijkt de Tour opnieuw in Duitsland neer voor 'Le Grand Départ'. Het ideale moment dus voor enkele Duitse boegbeelden om daags voor de start uit te pakken met een grappig interview in Düsseldorf.

Marcel Kittel: "Ik zag Jan Ullrich in 1997 de Tour winnen op tv en dacht: 'Dat wil ik nooit doen. Véél te vermoeiend'." Zo ging het gisteren een uur lang op de bij momenten grappige persconferentie van enkele Duitse boegbeelden, waarop geen journalisten maar enkele schoolkinderen de microfoon in handen kregen.



André Greipel: "Hoe ik mijn verjaardag vier op 16 juli? Ik zet die dag mijn joker in en 'skip' de etappe. 's Anderendaags is een rustdag, dus zal ik twee rustdagen na elkaar hebben. (lacht) Neen, serieus: met Bratwurst und Sauerkraut, natuurlijk. En een biertje achteraf."



Nog eentje om te eindigen. Wat Greipel zoal eet in de Tour, wilde ene Johanna weten. "Ik ben wat dat betreft niet de meest gezonde renner van het peloton. Ik eet niet altijd wat de pot schaft en kies soms voor mijn eigen culinaire creaties. Wat dacht je van... thee met Haribo-snoepjes?"