LIVE: Pakt Tony Martin voor eigen volk het geel of wordt hij verrast in (korte) openingstijdrit?

Door: redactie

1/07/17 - 14u38

Tour de France Vandaag gaat in Düsseldorf de 104de Tour de France van start. Voor het eerst sinds 1987 vindt de Grand Départ plaats in Duitsland en de renners krijgen geen proloog, maar een korte tijdrit van veertien kilometer voorgeschoteld. Het parcours loopt voor een groot deel op de kaaien langs de Rijn en door de straten van Düsseldorf, over rechte en vlakke wegen. De inzet is alvast groot: de eerste gele trui van deze Tour en natuurlijk heeft Tony Martin (Katusha) daar zijn zinnen op gezet. 'Der Pantzerwagen' is de regerende wereldkampioen tegen de klok en hij kan bovendien rekenen op de steun van het thuispubliek. Daarnaast wordt het ook meteen uitkijken naar de vorm van klassementsmannen als Chris Froome, Richie Porte en Alberto Contador. Om niets van de actie te moeten missen kan je best de pagina zelf refreshen.