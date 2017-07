LIVE: Spurter knalt al meteen tegen het asfalt, behoedzaam door de bochten op glad parcours

Door: Mike De Beck

1/07/17 - 15u55

Tour de France Vandaag gaat in Düsseldorf de 104de Tour de France van start. Voor het eerst sinds 1987 vindt de Grand Départ plaats in Duitsland en de renners krijgen geen proloog, maar een korte tijdrit van veertien kilometer voorgeschoteld. Het parcours loopt voor een groot deel op de kaaien langs de Rijn en door de straten van Düsseldorf, over rechte en vlakke wegen. De inzet is alvast groot: de eerste gele trui van deze Tour en natuurlijk heeft Tony Martin (Katusha) daar zijn zinnen op gezet. 'Der Pantzerwagen' is de regerende wereldkampioen tegen de klok en hij kan bovendien rekenen op de steun van het thuispubliek. Daarnaast wordt het ook meteen uitkijken naar de vorm van klassementsmannen als Chris Froome, Richie Porte en Alberto Contador. Om niets van de actie te moeten missen kan je best de pagina zelf refreshen.

Sagan warmt zich op op tonen van 'Eye Of The Tiger' Terwijl de song 'Eye of The Tiger' door de boxen weergalmt, warmt showman Peter Sagan zich op voor zijn openingstijdrit. Zo te zien heeft de tweevoudige wereldkampioen er wel zin in. Warming up and sheltering from the rain. Vasil Kiryienka and @michalkwiatek will head out on course soon #TDF2017 pic.twitter.com/3LRXhTphaP — Team Sky ¿¿ (@TeamSky) © TDW. © belga. © getty.

Arndt won maar een rit in grote ronde Hij zit momenteel op de 'Hot Seat' en droomt al van de ritzege. Nikias Arndt moet nog een eind wachten op de andere hardrijders en heeft alvast een zege in een grote ronde behaald. De 21ste rit van de Giro in 2016.

Rist Belgen onderweg Ook Tiesj Benoot, Julien vermote en Serge Pauwels zijn aan hun tijdrit begonnen. Uitkijken waar dit trio Belgen straks uitkomt bij het eerste en enige tussenpunt. © TDW.

Nikias Arndt doet seconden beter Een seconde. Dat is het verschil tussen Nikias Arndt en Andriy Grivko. De Duitser mag zich voorlopig de nummer een van deze openingstijdrit noemen. Thomas De Gendt koos dan weer eieren voor zijn geld en finisht in 17'21". Goed voor een voorlopig zeventiende plek, met de handrem op dus. #TourDeTFS "This was difficult. You have to go full gas in the straights and lose time 'on purpose' in corners because you must be careful." pic.twitter.com/Iw4K8SdUtf — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) Groenewegen a fait les frais de la chaussée très glissante, chute sans gravité / Little crash for Groenewegen on a very slippery road pic.twitter.com/aUyJEeDRa4 — Le Tour de France (@LeTour)

"Er ligt olie op de weg" Het eerste tourhoofdstuk is geschreven voor Pieter Vanspeybroeck. "Ik had me voorgenomen om geen risico's te nemen", vertelt onze landgenoot aan Sporza. "Het ligt heel gevaarlijk en er werd gezegd dat er olie lag in de eerste bocht links. Dan rij je toch vijf per uur trager door de bochten." .@VsbPieter some moments before the start. He is now underway in his first #TDF17 pic.twitter.com/a34YdKPr35 — Team Wanty-Gobert (@TeamWantyGobert)

Vanspeybroeck bijt de spits af voor Wanty Net als Thomas De Gendt is ook Pieter Vanspeybrouck begonnen aan zijn Tourverhaal en klokt af op 17'40". Hij is de allereerste renner van Wanty Groupe Gobert, de Belgische ploeg vol tourdebutanten. Thomas De Gendt doet het dan weer aan het eerste tussenpunt in 10'05". © TDW.

Groenewegen knalt tegen het asfalt De eerste valpartij is al een feit. Dylan Groenewegen gaat dan wel behoedzaam door de bocht, maar toch zwiept zijn tweewieler weg en knalt hij tegen de grond. Het is even schuiven voor de Nederlander die wel meteen zijn weg weer verder zet. The parcours of the stage 1 ITT of ¿¿¿¿#TDF2017 is very slippery. Groenewegen is one of the first victims. (¿¿@mundociclistico) pic.twitter.com/hlRB4ha6O2 — World Cycling Stats (@wcstats)

Grivko verplettert de tijd van Colbrelli en Wellens De 16'36" van Colbrelli en Wellens heeft niet lang stand gehouden. Het is Andriy Grivko die met een strakke 16'21" een pak beter doet dan de twee hardrijders. De Oekraïener neemt plaats op de 'Hot Seat'. Tony Martin is de regerende wereldkampioen tegen de klok. © belga.

"Het is geen makkelijke tijdrit" Tim Wellens is de eerste Belg die de trijdrit tot een goed einde bracht in 16'36". "Ik denk niet dat het een toptijd is. Het is zeker geen makkelijke tijdrit. Als je supersnel wil gaan, dan moet je ook vol door de bochten gaan. Ik denk dat de topfavorieten niet honderd procent door de bochten gaan en wat veiligheid inbouwen", vertelt hij aan Sporza. Ondertussen is zijn ploegmaat Thomas De Gendt van start gegaan.

Wellens zet een prima tijd neer 16'36", Tim Wellens doet haast even goed als nummer een Sonny Colbrelli. Maar de Italiaan is een fractie van een seconde sneller en mag op de 'Hot Seat' blijven zitten.

Colbrelli voorlopig op de 'Hot Seat' Sonny Colbrelli is de derde renner die de finishlijn passeert en hij doet dat in de voorlopig beste tijd. Met een tijd van 16'36" mag de Italiaan voorlopig plaatsnemen op de 'Hot Seat'. Hij finishte maar een keer in de top tien in een individuele tijdrit. Zijn beste resultaat was een derde stek in de Ster van Bessèges. © afp.

Ten Dam laat Bouhanni ter plekke achter Hoewel Laurens ten Dam een minuut later dan Nacer Bouhanni van start ging, heeft de Nederlander de Fransman nu al te stekken. Ten Dam kijkt even over zijn schouder en laat de snelle man van Cofidis achter zich. Ongetwijfeld een kleine opdoffer voor Bouhanni.

Colbrelli doet er 22 seconden af Aan het tussenpunt laat Sonny Colbrelli 09'39" optekenen. Dat is liefst 22 seconden sneller dan Gesbert die momenteel net over de finishlijn passeert.

Gesbert aan tussenpunt In de veertien kilometer lange tijdrit is er slechts een tussenpunt en dat na 8,1 kilometer. Elie Gesbert is de eerste die daar passeert. De Fransman deed er tien minuten en een seconde over om de 8,1 kilometer te overbruggen. #TDF2017 3, 2, 1, GO! pic.twitter.com/McwhomdzLo — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal)

Opletten op kletsnat parcours Hoewel de race tegen de klok het niet meteen toelaat, is het behoedzaam rijden in de bochten voor de renners. Het parcours ligt er kletsnat bij. .@letour débute officiellement / is officially on! #TDF2017 pic.twitter.com/VVOwM6DVCq — Le Tour de France (@LeTour)

De snelle benen van Sonny Colbrelli De ene na de andere renner smijt zich op het circuit en dat is ook het geval voor Sonny Colbrelli. De Italiaanse spurtbom van Bahrain Merida moet zich straks tussen Greipel, Kittel, Bouhanni en Cavendish in het spurtgewoel werpen. Hij wil zijn snelle benen aan het grote publiek laten zien.

Gesbert is vertrokken Elie Gesbert rolt van het startpodium en begint aan zijn allereerste Ronde van Frankrijk. Vanaf nu start er om de minuut een renner aan zijn Grande Boucle.

Uitkijken naar Tony Martin 'Der Pantzerwagen' heeft met drie ritzeges in een individuele tijdrit van de Tour de France de meeste overwinningen op zijn naam staan. Chris Froome heeft twee stuks achter zijn naam staan tegenover een van Contador. De laatste individuele tijdritzege in een grote ronde dateert voor Tony Martin al van de Vuelta van 2014. Zegeviert hij vandaag opnieuw? Les premiers coureurs sont prêts / First riders ready to roll #TdF2017 pic.twitter.com/seABWphJtL — Le Tour de France (@LeTour)

Laatste Duitse tourstart in 2005 De laatste keer dat de Tour de France startte in een Duitse stad, dateert al van 9 juli 2005. Toen won Pieter Weening de rit van Pfozheim naar Gérardmer. Het is trouwens ook de vierde keer dat de Tour begint in Duitsland.

Wellens eerste Belg Het is de jonge Elie Gesbert die straks als eerste van het startpodium rolt. Voor de jongste renner in deze Ronde van Frankrijk is het overigens een speciale dag, want de 22-jarige Gesbert verjaart vandaag. Tim Wellens is dan weer de eerste Belg die aan zijn openingstijdrit begint. Hij start om 15:23. Pleine concentration pour @petitper avant le depart du chrono. Il s'élancera à 15h19. pic.twitter.com/CO4jlJHSrU — Team Direct Energie (@TeamDEN_fr) .@marcominnaard starts his warm up for the ITT ¿¿ #TDF17 #focus pic.twitter.com/WK6f2Cxtbk — Team Wanty-Gobert (@TeamWantyGobert)

Het regent in Düsseldorf, maar dat houdt de Colombiaanse fans niet tegen. De reizigers uit het verre Zuid-Amerika zijn alvast talrijk aanwezig en mikten op een selfie met een van hun helden: Esteban Chaves. De Colombiaan is kopman bij Orica-Scott en probeert een gooi te doen naar een plek in de top tien. Ook Carlos Betancur gaat maar al te graag even mee op de foto. #TDF2017: Think they're happy to see @estecharu at all?? You have to love our Colombian fans ¿¿¿¿ pic.twitter.com/OOQ3CHmM8j — ORICA-SCOTT (@OricaScott) Betancur, Betancur, Betancur!! ¿¿ La fiebre Amarilla es de ¿¿¿¿ @cabg1989 debuta en @LeTour #TDF2017 ¿¿ @Movistar_Team #FuerzaNairo pic.twitter.com/f2z4PAPd7y — Prensa Movistar Co (@PtelefonicaCol)