Cavendish: "Ik zat op mijn handen en voeten, ik was uitgeput en had niet eens getraind"

MARC GHYSELINCK

30/06/17 - 09u46

© getty.

Zonder klierkoorts zou Mark Cavendish (32) dit jaar het 42 jaar oude record van Eddy Merckx hebben gebroken en zijn 35ste Tourrit winnen. Zeker weten, zegt hij in een interview met The Times. "Een sprint verliezen, dat is voor mij het ergste."

© reuters. Dokters bezwoeren hem dat zijn hartslag niet hoger dan honderd mocht. "Ik werd voorbijgereden door mensen met zadeltassen aan hun fiets." Mark Cavendish komt van ver, wanneer hij zaterdag aan de Tour de France begint. "Ik zat op mijn handen en voeten. Ik was uitgeput en ik had niet eens getraind."



Het was in februari in Abu Dhabi dat hij voor het eerst merkte dat er iets aan de hand was. Nadat in maart de UCI-dokter was langsgekomen voor een driemaandelijkse bloedafname, kreeg Cavendish te horen dat hij met het Epstein-Barrvirus was besmet en klierkoorts had. Hij weet hoe het komt. "In 2016 ben ik te ver gegaan." Hij deed het WK op de piste in maart, keerde naar de Tour terug voor de gele trui en etappezeges, ging dan voor een olympische medaille in Rio en in oktober was er het WK in Qatar, waar hij tweede werd. "Teammanager Rolf Aldag zei: 'volgend jaar ben je kapot'. Ik deed het toch en nu betaal ik de prijs." Lees ook Peter Sagan op recordjacht in Tour de France

Dimension Data gaat met vraagteken Cavendish op recordjacht, ook Serge Pauwels er opnieuw bij

Cavendish maakt rentree in Ronde van Slovenië



Speel mee met de Gouden Tour & WIN 100.000 euro aan prijzen!