Gilbert ambitieus bij terugkeer in Tour: "Ik zie een kans of drie op ritzege"

JOERI DE KNOP

30/06/17 - 09u23

© belga.

De Belgische driekleur is hij kwijt, zijn ambitie allerminst. Na 'trois années sans' vat Philippe Gilbert (34) dartel als een veulen zijn achtste Tour aan. "In een team dat zich ritzeges tot doel stelt, lukt dat. In een ploeg die een klassement beoogt, niet."

© BELGA.

No hard feelings, wat Gilbert betreft. Maar het is een feit dat hij bij BMC verdronk in de Tourtactiek en bij Quick.Step Floors oude horizonten uit zijn Lotto-tijdperk herontdekt. "Dit doe ik graag", maakte hij duidelijk in de Specialized pop-upstore in Düsseldorf. "Ik pas niet in een concept waarin ik me volledig moet wegcijferen voor een klassementspion. Maar met een sterk en compleet team op alle terreinen op zoek gaan naar succes? Ja, daar doe ik graag aan mee. We kunnen diverse troeven uitspelen. Ook de mijne. De technische finale en pittige aankomstklim in Longwy, maandag? Misschien... Eerst is Marcel (Kittel, red.) zondag in Luik aan zet. (lacht) Als hij de etappe wint, neemt hij meteen voor iedereen de druk weg."



Finishen in Luik, starten in Verviers. En rijden over de wegen waar hij als kleine jongen al op fietste. "Die Belgische passage voelt een beetje als thuiskomen", verloochent 'Monegask' Gilbert zijn roots niet. "Altijd leuk, om door eigen streek te koersen. Het bezorgt me toch een beetje gezonde stress. Conditioneel ben ik er klaar voor. In principe was ik voorzien voor de Giro, maar de omstandigheden hebben het anders gewild (Gilbert viel hard in de Gold Race en moest daar langer van herstellen dan voorzien, red.). Gelukkig heb ik de voorbije weken goed kunnen trainen. De Ronde van Zwitserland vijlde er de laatste scherpe kantjes af."