Negen leestips als ideale voorbereiding op de Tour

redactie

30/06/17 - 10u07

Als lezer van de HLN-Sport, hebben we vandaag iets speciaals voor je. Ter voorbereiding op de Tour de France, hebben wij de beste wielerartikelen uit 13 kranten gezocht en op een rijtje gezet.

Verrassend onderzoek: EPO is helemaal geen wondermiddel waarvan je harder gaat fietsen Epo stond bekend als een supermiddel waarmee je van ezels renpaarden kon maken. Maar Leidse onderzoekers publiceren vandaag hele andere conclusies. (de Volkskrant)



Tom Simpson: 50 jaar na het drama op de Ventoux is het tijd om zijn geschiedenis te (her)schrijven

Hij kwam om de Tour te winnen en verliet Frankrijk in een doodskist. Als de Sagan van zijn tijd won hij grote koersen en vermaakte hij de massa. Maar toch wordt hij herinnerd als de dopingdode van de Mont Ventoux. Een gesprek met dochter Joanne Simpson. (De Morgen) © Instagram.

Voormalige Tourwinnaar Floyd heeft nieuwe carrière: cannabis telen Het lijkt even een grap van iemand die de draak wil steken met de man die zijn zege in de Tour van 2006 kwijtraakte vanwege doping. Wie de foto's bekijkt, denkt even dat er Photoshop aan te pas is gekomen. Maar het is hem echt. Floyd Landis, met een gelukzalige glimlach, tussen een indrukwekkende hoeveelheid volgroeide wietplanten. (AD)



Wout van Aert en Roger De Vlaeminck, hun allereerste dubbelinterview ooit

Het moest er eens van komen. Wout van Aert (23) meets Roger De Vlaeminck (69). Zijn alter ego, superfan en grote voorbeeld in het streven naar een perfect huwelijk tussen veld en weg. "Je wordt een topper op de weg, Wout." (Het Laatste Nieuws)

Deze wielrenner won de Tour de Trump in 1989 nét niet: "Erin geluisd door The Donald" © getty. Ex-profrenner Eric Vanderaerden was op weg naar de eindzege in de Tour de Trump, maar werd naar eigen zeggen geflikt. "Er moest een Amerikaan of een renner van een ploeg uit de VS winnen. America first, hé." De Amerikaanse tegenhanger van de Tour de France stond bol van de schandalen. (de Volkskrant)



Hoe het noodlot een talentvolle vriendenwielrenploeg medogenloos uiteen reet

"Ik geloof niet in een vloek of zoiets. Het was pech, botte pech. Ik hoop tenminste dat er niet meer achter zit." Met zijn vijven waren ze, wielrenners van het Vlaamse land, trainingsmaten op het jaagpad langs de Schelde. En toen ging alles mis. De Volkskrant maakte een sterke, emotionele reconstructie.