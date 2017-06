Philippe Gilbert: "Zal met nodige stress aan start proloog staan"

SW

29/06/17 - 18u30 Bron: Belga

© belga.

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) verschijnt zaterdag in het Duitse Düsseldorf voor de achtste keer aan de start van de Ronde van Frankrijk. De bijna 35-jarige Gilbert mikt dit jaar op een tweede ritoverwinning in 'La Grande Boucle', na zijn eerste succes in 2011. Daarnaast wil hij klassementsrenner Daniel Martin en sprinter Marcel Kittel zo goed mogelijk bijstaan, vertelde 'Phil' vandaag tijdens een persmoment in Düsseldorf.

"Ik heb inderdaad nog maar één Touroverwinning op mijn palmares staan en ik zou er daar maar wat graag meer van maken. De etappe van maandag naar Longwy is de eerste die ik heb aangestipt. Maar ik zal niet de enige zijn, ook Peter Sagan en Greg Van Avermaet zullen er met meer dan gewone belangstelling naar uitkijken. Wat betreft de gele trui, weet je nooit. In de eerste dagen kan het ingewikkeld worden, maar later kan het ook nog: in een ontsnapping na de eerste week is alles mogelijk. De proloog van zaterdag met veertien kilometer op het menu zal al voor verschillen zorgen. Zelfs met al mijn ervaring zal ik met de nodige stress aan de start staan."



Voor Gilbert wordt het bovendien de eerste Tourdeelname in vier jaar. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen is vooral in de overgangsetappes en het heuvelland in de gaten te houden. "Aan de media-aandacht merk je meteen dat het om de Ronde van Frankrijk gaat. Dat alleen al maakt het speciaal", vertelde de wereldkampioen van 2012 in Valkenburg. Het wordt meteen ook een speciale Tour, want de eerste rit in lijn komt zondag aan in Luik, niet ver van zijn voormalige woonplaats Remouchamps. "Heel wat fans zullen er zijn, maar het zal een sprint worden en daarin heeft Marcel Kittel het meeste kans op de zege. Een zege voor een ploegmaat in Luik zou wel mooi zijn. Logischerwijs willen we zoveel mogelijk winnen en met Daniel Martin op het eindklassement mikken. Dan is sinds het seizoensbegin een van de regelmatigste renners in het peloton en zijn vorm zit momenteel goed. Het is dus aan ons om hem zo goed mogelijk bij te staan, al beseffen we dat een podiumplaats moeilijk wordt."