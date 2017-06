Peter Sagan op recordjacht in Tour de France

SW

29/06/17 - 16u09 Bron: Belga

© anp.

video Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) heeft al vijf groene truien in zijn prijzenkast. Zonder ongelukken pakt hij over enkele weken in Parijs ook zijn zesde groene trui en evenaart hij het record van Erik Zabel. "Hij is de grote favoriet", aldus Alexander Kristoff, "zonder ongelukken of ziekte draagt hij die trui opnieuw om zijn schouders."

Peter Sagan behaalde vorig jaar 470 punten in het puntenklassement, Marcel Kittel prijkte op een tweede plaats met 228 punten, Michael Matthews werd derde met 199 punten. De overmacht van Sagan was groot, net zoals andere jaren. "Sagan weet punten te pakken in de overgangsritten, waar de sprinters dat niet kunnen", legt John Degenkolb uit, "hij glipt regelmatig eens mee in ontsnappingen in bergetappes om daar de volle buit te grijpen in de tussensprint en hij weet ook in de massasprints zelf zijn mannetje te staan. Het is moeilijk om hem te verslaan. Hij is opnieuw de favoriet." Dat beaamt ook Alexander Kristoff. "Zonder ziekte heeft hij die trui te pakken", zegt hij, "zelf ben ik bezig met ritwinst, momenteel gaat de strijd om het groen niet door mijn hoofd."



De concurrenten voor het groen zijn talrijk: Michael Matthews, Marcel Kittel, Arnaud Démare, Alexander Kristoff, Nacer Bouhanni, André Greipel en Mark Cavendish, maar recordhouder Erik Zabel schuift één man naar voren als voornaamste uitdager. "Als ik één naam naar voren moet schuiven, dan noem ik Michael Matthews", analyseert hij. "Vorig jaar eindigde hij op een derde stek in het klassement en ik denk dat hij nu meer strijd zal kunnen leveren. Hij brak de ban in de Tour met een ritzege in 2016 en zal in deze Tour ook kansen krijgen. Ik geloof in hem, maar hij zal wel heel sterk voor de dag moeten komen om Sagan het groen te ontfutselen. Naar mijn mening wint Sagan, zonder valpartijen of ziekte, opnieuw het groen."



Daarnaast heb je volgens Zabel een heel rijtje met kanshebbers voor de tweede of derde plek. "André Greipel werd in 2012 en 2015 al tweede", zegt hij, "maar telkens is het verschil groot met de Slovaak. Ik denk niet dat hij bezig is met dat groen. Ik zou hem die trui zeker toewensen, maar het lijkt me moeilijk. André zal wel een rit winnen in deze Tour, alleen is hij soms gewoon een te brave mens en dat kost hem soms de zege in de sprint."



Dan ziet hij ook nog kansen voor Mark Cavendish. "Ook al was hij ziek de voorbije maanden, met Mark moet je altijd rekening houden in de sprints", weet Zabel. "Het groen lijkt me iets te hoog gegrepen, maar een ereplaats in het klassement is zeker haalbaar."



Tot slot is er Marcel Kittel die vorig jaar tweede werd met 228 punten en in 2013 en 2014 vierde eindigde in het puntenklassement. De Duitser won al negen ritten in de Tour, vier in 2013, vier in 2014 en één in 2016. "Het is afwachten hoe Marcel het hier zal doen", weet Zabel. "Hij is snel, maar hij wordt soms te veel gestuurd door zijn hoofd. Als hij zich zeer goed voelt, comfortabel en vertrouwen heeft, dan is hij bijna onklopbaar en dan moet zijn team hem enkel naar de laatste 300 meter loodsen. Als hij dan versnelt, is hij bijna niet meer bij te benen, maar dat hoofd van hem is ook zijn zwakte als hij piekert en met Fernando Gaviria die aan de deur klopt (vier ritzeges in de Giro, red), moet hij zich tonen."