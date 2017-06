Greg start bescheiden aan de Tour, merkt onze videoman in Dusseldorf

Mathieu Goedefroy

29/06/17 - 15u40

Greg Van Avermaet is er de man niet naar om het op een roepen te zetten of zich op de borst te kloppen. Dat deed de BMC-renner dan ook niet, vanmiddag op de persconferentie van de ploeg in Düsseldorf. "Onze hoofdtaak is om Porte aan zijn Tourzege te helpen", zei Greg onder meer voor de lens van onze videoman. "Ikzelf wil gewoon een rit winnen. Geel dragen is voor mij onmogelijk."