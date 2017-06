UCI laat tijdsverschil van drie seconden niet meer meetellen tijdens Tour

Door: redactie

28/06/17 - 21u11

UCI-voorzitter Cookson. © afp.

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft laten weten in de komende Ronde van Frankrijk in zeven etappes een tijdsverschil van drie seconden niet meer te laten tellen. De testfase startte al in de Ronde van Zwitserland en wordt nu doorgezet in de Tour. Met andere woorden: indien tussen het achterwiel van de ene renner en het voorwiel van de andere renner minder dan drie seconden zit, wordt dit tijdsverschil kwijtgescholden.

Vanwege de verhoogde zorg om veiligheid in het peloton tijdens massasprints, worden in zeven etappes (onder meer de tweede etappe naar Luik) tijdens de Tour - die vooraf geboekstaafd staan als ritten "waarin een massaspurt verwacht wordt" - tijdsverschillen van minder dan drie seconden niet aangerekend. Momenteel is dat enkel het geval bij een verschil van één seconde.



De nieuwe regel geldt enkel bij massaspurts. Indien een vluchter voor het peloton uitblijft en wint (met meer dan een seconde voorsprong), krijgt het peloton haar eigen tijd. In het peloton zelf wordt dan wel een verschil van drie seconden kwijtgescholden. Lees ook Lotto Soudal mikt op ritwinst met Greipel en rist vrijbuiters



