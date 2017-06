Lotto Soudal mikt op ritwinst met Greipel en rist vrijbuiters

Door: redactie

Wellens, Benoot, De Gendt, Greipel en Gallopin.

Tour de France Lotto Soudal heeft met André Greipel en Marcel Sieberg twee Duitse renners in de ploeg. "Het is voor ons wel fijn dat de Tour start in Düsseldorf", vertelde Greipel . "Dat ons land het grootste wielerevent van het jaar naar hier wilde halen, is een signaal. Het is ook een teken van vertrouwen van ASO dat we hier mogen starten. Nu is het aan ons om het waar te maken."

© photo news. © belga. © photo news. De Belgische WorldTour-formatie mikt op een ritzege en liefst zelfs meerdere. "Vorig jaar wonnen we op de Mont Ventoux en op de Champs d'Elysees", aldus manager Marc Sergeant. "Twee topoverwinningen. We hebben dezelfde ambitie als andere jaren: mikken op ritzeges. André is daarvoor de man bij uitstek in de sprint, maar we hebben ook nog andere potentiële ritwinnaars in de ploeg."



Lotto Soudal heeft een ploeg voor de sprint en pakt daarnaast uit met een groep met vrijbuiters: Tiesj Benoot, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Tony Gallopin en ook Adam Hansen kunnen hun kans gaan. Hansen is er voor de achttiende keer op rij bij in een grote ronde. Sinds de Ronde van Spanje van 2011 startte hij telkens in Giro, Tour en Vuelta. Hij reed die zeventien grote rondes op rij bovendien allemaal uit en hoopt dat record over drie weken in Parijs nog wat aan te dikken.



De afgelopen zes jaar pakte Greipel elf ritzeges in de Tour. Sinds 2008 heeft de Duitser in elke grote ronde waaraan hij deelnam telkens minstens één rit gewonnen, goed voor een totaal van 22 zeges. Daaraan wil "de Gorilla" graag een vervolg breien. "Ik wil hier een goede prestatie neerzetten, ik ben gemotiveerd, zoals altijd voor de Tour, maar nu misschien nog net dat tikkeltje extra door de start hier in Duitsland. Natuurlijk is die eerste rit van Düsseldorf naar Luik belangrijk. Normaal wordt het een sprint en er gaat veel druk van de ketel als je al meteen kan scoren bij de eerste kans. Vorig jaar moest ik wachten tot in Parijs, het zou leuk zijn als een overwinning nu wat sneller komt." Lees ook ASO nodigt Ullrich niet uit voor Grand Départ van de Tour, "Fuck ASO!", tweet Armstrong

Tiesj Benoot kijkt uit naar Tourdebuut Tiesj Benoot (Lotto Soudal) maakt zaterdag zijn debuut in een grote ronde. De 23-jarige Gentenaar trainde de voorbije maanden vaak op grote hoogte in de Sierra Nevada en hoopt daar nu de vruchten van te plukken. "Ik ben al een beetje nerveus", zegt hij, "maar ik kijk wel enorm uit naar de start."



Benoot fietste bergop mee met de besten in de Dauphiné, eindigde er op een twaalfde plek in het eindklassement en werd zelfs al de nieuwe Belgische klimgeit genoemd. Benoot staat evenwel met de voetjes op de grond. "Het liep goed in de Dauphiné", blikt hij nog even terug. "Ik heb mezelf daar ook verrast, vooral omdat het heel warm was en ik op die cols toch goed meeklom. Vroeger had ik het lastig in de hitte, dat lijkt nu van de baan te zijn. Ik heb weken getraind in Spanje, in de warmte, en dat heeft me blijkbaar geholpen in mijn adaptatie. Mentaal is het toch een voordeel dat ik nu weet dat ik ook in die omstandigheden goed kan koersen. Voorts ben ik op die hoogtestage ook een betere klimmer geworden, maar verwacht niet dat ik meedoe voor een klassement in de Tour. Helemaal niet. Dat zou niet verstandig zijn. Ik start zonder stress en wil gewoon proberen om me te tonen in een ontsnapping, dat zal al moeilijk genoeg zijn. Ik hoop veel te leren van Tony Gallopin en Thomas De Gendt, zij kunnen me raad geven."



"In deze Tour mikken we op een ritzege in de sprint met Andre Greipel, in de lastige ritten mogen wij ons ding doen. Het is vaak een gevecht om mee te gaan in een ontsnapping, maar ik ga het proberen en wil meedoen voor een ritzege en vooral de Tour met een goed gevoel eindigen. Als jonge renner word je daar toch sterker van. Ik hoop al in de derde naar Longwy iets te kunnen doen. Die komt aan op een kleine helling. Maar ik zal zeker niet de enige zijn die zijn zinnen daar op heeft gezet. Daarna zien we wel. Dit is de Tour, het wordt hectisch, er zal van alles op me afkomen, maar ik ben er klaar voor." © photo news.

De Gendt: "Ik ga knokken" Thomas De Gendt is één van de vier Belgen van Lotto Soudal in de Tour de France. Jürgen Roelandts moet vooral de Duitser André Greipel bijstaan in de sprint, de 30-jarige De Gendt vertolkt samen met Tiesj Benoot en Tim Wellens de rol van vrijbuiter in het team, al zal hij ook zijn deel van het kopwerk doen als een vroege vlucht in een vlakke etappe moet opgeraapt worden.



Het is voor De Gendt zijn vijfde deelname aan de Tour de France. Eerder was hij er bij in 2011, 2013, 2015 en vorig jaar, toen hij de rit won naar de Mont Ventoux. Zijn de verwachtingen nu dan hooggespannen? "Neen, niet meer dan andere jaren", vertelt De Gendt. "Ik hoef niet absoluut zelf een rit te winnen om van een geslaagde Tour te kunnen spreken. Voor mij is een Tour ook geslaagd als André Greipel twee of vier ritten wint en ik daar mijn aandeel in had. Als ik geen rit win, is dat maar zo, maar ik wil wel meegespeeld hebben voor de overwinning, me getoond hebben. Drie weken rondrijden als een slappe vod zou ik niet fijn vinden, daar zou ik niet mee kunnen leven, maar me tonen, knokken. Dat wil ik doen en dan zien we wel waar ik eindig."



De Gendt won de openingsrit in de Dauphiné, maar stapte vroegtijdig af omwille van een polsblessure. Is die nu volledig van de baan? "Veel pijn voel ik niet meer. Alleen nog als ik op kasseien rijd, vandaar dat ik vroegtijdig afstapte op het BK. Het zou die blessure geen deugd gedaan hebben. Natuurlijk was de voorbereiding niet ideaal. Na de Dauphiné wilde ik veel lange trainingen afwerken, maar die heb ik nu moeten splitsen in twee blokken, een deel in de voormiddag, een deel in de namiddag, niet altijd op de weg ook, maar soms op de rollen. In totaliteit heb ik mijn aantal uren getraind, alleen gebeurde dat op een iets andere manier dan voorzien."



De Gendt mikt op een ritzege, maar denkt ook aan de bolletjestrui. "Ik heb die vorig jaar een paar keer mogen dragen. Als de kans zich voordoet, wil ik punten pakken, maar ik besef wel dat het heel moeilijk zal zijn die trui mee naar huis te nemen. Ik hoorde dat Thibaut Pinot zijn zinnen er op heeft gezet, dus dat wordt de grote favoriet. Ik word een concurrent, dat hoop ik toch." © belga.

Wellens: "Ik heb er zin in" Tim Wellens start zaterdag in zijn tweede Tour de France. De 26-jarige Limburger van Lotto Soudal was niet de meest gelukkige renner na zijn eerste Tour in 2015 en koos vorig jaar bewust voor de Giro, waarin hij een rit won. Nu is hij wel weer van de partij. "En ik heb er zin in", blikt hij vooruit.



Wellens startte met veel ambitie in de Tour van 2015, maar het draaide vierkant en hij reed nooit rond met de conditie die hij wilde. Te veel getraind op grote hoogte was de oorzaak. "Ik heb lessen getrokken uit die editie van 2015, nu heb ik minder zwaar getraind, een andere aanloop genomen naar deze Tour en dat moet nu lonen."



Wellens toont altijd zijn ambitie, won dit jaar al drie keer en wil ook in deze Tour een gooi doen naar een ritzege. "Ik ga mijn ambitie nog altijd uitspreken. Alleen zeg ik nu dat ik 'ga proberen' om een rit te winnen. Ik weet dat het niet gemakkelijk is en ik heb het roadbook al enorm goed bestudeerd. Er zijn veel ritten, 21 zeker, en het is moeilijk om vooraf te zeggen waar je toe wil slaan. Er zijn kansen, ik wil die graag grijpen en hopelijk lukt het mij om mee te gaan in een ontsnapping die tot het eind draagt en dan zien we wel."



Wellens grootste tegenstander wordt wellicht de hitte. Voorlopig blijft die nog uit in Duitsland, maar de Tour duurt drie weken. In de Ronde van Zwitserland testte hij een medicijn uit tegen zonne-allergie. "Ik weet niet echt of dat geholpen heeft. Het was er slechts één dag ondraaglijk warm, dus is het moeilijk te zeggen of het effect had. Ik hoop dat ik in de Tour niet te veel hinder zal ondervinden." © photo news.