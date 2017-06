Cardoso is "helemaal kapot" van positieve dopingtest vier dagen voor start van de Tour

Door: redactie

Cardoso, naast Degenkolb, Coledan, Contador en Beppu helemaal rechts: "Ik hoop echt dat het B-staal negatief is en dat mijn naam dan gezuiverd zal zijn." © photo news.

TOUR DE FRANCE De 32-jarige Portugees André Cardoso reageerde geschokt op het nieuws dat hij bij een antidopingtest positief testte op het gebruik van EPO (erytropoëtine). In een een bericht op zijn Facebook-pagina schreeuwt de renner zijn onschuld uit. Hij vroeg een tegenexpertise aan en hoopt dat die snel zal bevestigen dat hij geen verboden middelen nam.

Ik ben hier helemaal kapot van. Van kortbij heb ik kunnen zien welke verschrikkelijke gevolgen doping gehad heeft voor onze sport en ik heb daar nooit deel van willen uitmaken. André Cardoso

"Ik geloof in een zuivere sport en heb daar altijd naar gehandeld", schreef Cardoso. "Ik realiseer me dat dit nieuws niet alleen een schaduw zal werpen over mijn carrière, maar ook mijn sport, mijn ploegmaats, mijn team en zijn staf in een slecht daglicht stelt. Die mensen zijn voor mij in de eerste plaats vrienden en collega's. In geen geval zou ik dan ook iets doen wat hen, hun familie of hun reputatie zou kunnen schaden."



"Heel goed ben ik me ervan bewust dat de meeste mensen zullen denken dat ik schuldig ben, maar ik wil benadrukken dat ik nooit of te nimmer verboden producten gebruikt heb. Ik ben hier dan ook helemaal kapot van. Van kortbij heb ik kunnen zien welke verschrikkelijke gevolgen doping gehad heeft voor onze sport en ik heb daar nooit deel van willen uitmaken. Steeds heb ik geprobeerd om een positieve invloed uit te oefenen op de jongeren in het peloton. Ik hoop echt dat het B-staal negatief is en dat mijn naam dan gezuiverd zal zijn. Tot dan hoop ik dat degenen die me kennen in mijn onschuld geloven en dat mijn collega's en de wielerfans me in deze moeilijke periode niet te snel veroordelen."