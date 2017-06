Jan Bakelants: "Je weet nooit waar die podiummissen hebben uitgehangen"

Joeri De Knop, Nico Dick, Bart Audoore en Bart Fieremans

TOUR DE FRANCE Met zestien zijn ze, de Belgen die zaterdag in Düsseldorf de 'Grand Départ' nemen van de 104de Ronde van Frankrijk. Een leger, het grootste in omvang sinds 2001, met één duidelijke missie: aanvallen. Op een speelse en ludieke manier stellen de troepen zich één voor één aan u voor.

Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale, 31) - 5de Tour

1. In welke ritten mogen we je verwachten?

"Ik mik op de heuvelachtige 'tussenritten', al zal ik rekening moeten houden met kopman Bardet. Als ik dan toch een rit mag winnen, dan liefst die in Salon-de-Provence op 21 juli, onze nationale feestdag."

2. Wie ga je het felst missen?

"Julia, mijn klein schattig dochtertje. Maar we zullen elkaar wel dagelijks zien via Skype."

3. Wanneer bel je je ouders voor het eerst?

(lacht) "Als ik door mijn lading pornofilms heen ben. Dan kunnen ze nieuwe brengen. Grapje!"

4. Met wie deel je de kamer?

"Met niemand. Af en toe heb ik nood aan rust en privacy. We zijn met 9, wat ruimte schept voor één single room. Dat wordt een strijd tussen mij en Bardet. Nee, ik heb geen voorkeur. Ik ben een makkelijke jongen."

5. Drie weken zonder seks: is dat lastig?

"Valt mee, gezien die pornofilms.. En er zijn nog altijd de podiummissen." (lacht)

6. Wat neem je mee voor de vrije momenten?

"Zeker een pakje condooms. Je weet nooit waar die podiummissen allemaal hebben uitgehangen." (lacht luid)



