Geen Stuyven en Theuns in de Tour: "Alles op Contador"

Jasper Stuyven en Edward Theuns zullen straks niet te bezichtigen zijn in de Ronde van Frankrijk. Hun team Trek-Segafredo zet namelijk alles op Alberto Contador. Zelfs John Degenkolb moet straks voor 'El Pistolero' knechten.

André Cardoso, Fabio Felline, Michael Gogl, Markel Irizar, Koen De Kort, Bauke Mollema, Jarlinson Pantano en ook John Degenkolb. Alle acht krijgen ze straks de teamorders om Alberto Contador zo goed en zo kwaad mogelijk bij te staan in La Grande Boucle. "Als Contador hulp nodig heeft, dan zijn John en ik geschikt om te helpen in de lastige ritten", wist Koen De Kort te vertellen aan Wielerflits.



"Dat betekent dat John dan zelf niet kan sprinten", aldus de Nederlander die Degenkolb in het verleden al naar de streep loodste in de spurt. "Maar wie weet is zijn hulp niet nodig en kan hij toch spurten." Trek-Segafredo zet dus alles op alles op de tweevoudige Tourwinnaar. "De ploeg wil honderd procent voor Contador gaan. Acht mannen gaan voor hem werken, ook John Degenkolb."