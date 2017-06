Serge Pauwels mikt op ritwinst in Tour: "Het klassement is geen ambitie"

Thomas Lissens

27/06/17 - 13u25 Bron: Belga

© photo news.

Serge Pauwels (Dimension Data) start komende zaterdag in zijn vierde Tour de France. Vorig jaar was hij dicht bij een ritzege, maar was het Thomas De Gendt die met de overwinning op de Mont Ventoux aan de haal ging. Pauwels brak dit jaar de ban en won een rit en de eindzege in de Ronde van Yorkshire. "Ik hoop dat de bal nu eindelijk aan het rollen gaat", zegt hij, "al zal ik nooit een veelwinnaar worden."

Na het schrappen van Bertagnoli in de vijftiende etappe van de Giro van 2009 had Pauwels officieel al een overwinning achter zijn naam staan, maar juichend over de meet komen deed hij tot de Ronde van Yorkshire van dit jaar niet. "Die zege was wel een soort van opluchting", blikt hij nog even terug. "Het cliché zegt dat zo'n eerste zege bevrijdend werkt en ik hoop dat ik nu in de Tour daar een vervolg aan kan breien."



In 2015 werd Pauwels 13e in het eindklassement, vorig jaar 42e. "Met dat klassement ben ik niet bezig", aldus Pauwels, "in 2015 had ik geluk met een vroege vlucht en namen we veel tijd, maar net zoals vorig jaar is dat klassement in deze Tour geen ambitie. Ik mik liever op ritwinst, daar ga ik voluit voor. Ik wil nog altijd mijn droom waarmaken en een rit winnen in de belangrijkste koers van het jaar. Ik hoop dat het dit jaar mag lukken, maar dan moet echt alles in de plooi vallen en dan gaat het om de weinige kansen die je krijgt in de Tour voluit te grijpen. Kijk ,de sfeer die rond de Tour hangt met de vele supporters, drijft me om goed te presteren. Ik kijk er altijd naar uit, het is een koers waar ik vroeger zelf aan de kant stond om te supporteren en nu maak ik er deel van uit. De Tour is hard, maar ook wel mooi."



Dimension Data koerste vorig jaar op een wolkje met de vier ritzeges van Cavendish, al meteen de openingsrit ook, en de overwinning van Stephen Cummings. "Zo'n Tour herhalen, dat kan je niet", beseft Pauwels, "dat hebben we ook meteen in de evaluatie na de Tour aangehaald. De druk valt trouwens een beetje weg omdat Mark zo lang ziek is geweest (klierkoorts, red) en Stephen lange tijd out was met blessures na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland (begin april, hij reed pas opnieuw een eerste koers vorige week tijdens de kampioenschappen en kroonde zich meteen tot Brits kampioen tijdrijden en op de weg, red). De mannen die toen schitterden hebben veel pech achter de rug. De verwachtingen zijn al niet zo hoog meer door hun moeilijke voorbereiding. Ondanks het feit dat we vorig jaar de meest succesvolle ploeg waren in de Tour, zijn we nu toch weer een beetje de underdog", vindt Pauwels. "En dat is een rol die me wel ligt en waaruit ik graag opereer. Ik moet mikken op die ontsnappingen, aanvallend koersen en hopelijk draait alles dan eens goed uit. De eerste week houd ik me nog rustig, vanaf week twee zal je me hopelijk vooraan zien koersen."