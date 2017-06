Movistar omringt Quintana met veel ervaring, Bahrain Merida met Izagirre als kopman

YP

27/06/17 - 07u36 Bron: Belga

Alejandro Valverde met microfoon, rechts van hem Nairo Quintana. © ANP.

Tour de France Nairo Quintana kan bij zijn jacht op een eerste Tourzege op heel wat ervaring rekenen bij Movistar. De Spaanse formatie selecteerde vijf dertigers, die al heel wat grote rondes op de teller hebben.

De 27-jarige Quintana eindigde bij zijn vorige drie deelnames telkens op het podium (2e in 2013 en 2015, 3e in 2016), maar slaagde er nog niet in de eerste Colombiaanse eindwinnaar te worden. Zaterdag staat hij in Düsseldorf aan de start met de Costaricaan Andrey Amador (30) en de Italiaan Daniele Bennati (36), die hem ook al bijstonden in de voorbije Giro. Daarin werd Quintana in de slottijdrit uit het roze gereden door Tom Dumoulin.



De andere dertigers in het team zijn de Spanjaarden Jonathan Castroviejo (30) en Imanol Erviti (33) en uiteraard de onverslijtbare Alejandro Valverde (37). Valverde start in zijn 22e grote ronde. Al acht keer stond hij op het podium. In de Tour zette hij in 2015 met een derde plaats zijn beste resultaat neer. Naast al die ervaring zijn er toch ook twee tourdebutanten bij Movistar. Dat zijn de Colombiaan Carlos Betancur (27) en de Duitser Jasha Sutterlin (24). De Spaanse kampioen Jesus Herrada (26) maakt de selectie compleet.