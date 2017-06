Ook Gouden Tour is klaar voor Ronde van Frankrijk

Door: Michaël Vergauwen

26/06/17 - 19u51

Zaterdag 1 juli is het weer zover: dan gaat in Düsseldorf de 104de editie van de Ronde van Frankrijk van start. Ook de Gouden Tour is weer van de partij. Geen idee wie u in uw ploeg moet opnemen? Wie doet mee voor geel, groen en bergprijs? En spelen er landgenoten mee? Hieronder enkele gouden suggesties.

Gele trui

Schrijf maar op: het wordt een onvoorspelbare Tour. Wij zien immers liefst zes kanshebbers op de eindzege. Drie tenoren, drie uitdagers. In de eerste plaats kunnen we natuurlijk niet rond Chris Froome. Pakt de Keniaanse Brit zijn vierde eindzege op vijf deelnames? Het zou zomaar kunnen. Al zal het hem allesbehalve makkelijk worden gemaakt. De tikken die hij kreeg in Catalonië, Romandië en in de Dauphiné, zorgen ervoor dat hij voor ons niet dé topfavoriet is. Wie dan wel? Alberto Contador. 34 al, en zijn laatste eindzege in de Tour is al acht jaar geleden, maar toch lijkt 'El Pistolero' in bloedvorm. Parijs-Nice, Catalonië, Baskenland: Contador streed telkens mee voor de zege. Zijn grootste uitdager wordt misschien wel Nairo Quintana. De Colombiaan wist met zijn vreugde geen blijf, toen hij zag dat er slechts 36,5 tijdritkilometers voorzien zijn. Sinds de Giro reed hij geen enkele koers meer. Rusten en trainen in de Colombiaanse bergen: dé succesformule?



Naast de drie tenoren zien we ook drie uitdagers: Richie Porte, Romain Bardet en Alejandro Valverde. Voor Porte moet het nú gebeuren, de Australiër van BMC zit in de vorm van zijn leven. Bardet - tweede vorig jaar - bewees in de Dauphiné dat hij klaar is om mee te doen voor het podium en Valverde, tja. Zelfs op zijn 37 jaar blijft 'El Imbatido' een ongelofelijke klasbak. Schaduwkopman van Quintana, maar wie weet wel in voor een laatste (Tour-)kunstje? Lees ook

Peter Sagan gaat in de Tour voor zijn zesde opeenvolgende groene trui. © anp.