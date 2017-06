Wanty-Groupe Gobert met negen debutanten naar Tour

Door: redactie

26/06/17 - 13u29

Frederik Backaert. © photo news.

Wanty-Groupe Gobert start zaterdag in het Duitse Düsseldorf in zijn eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk met negen debutanten, zo maakte de Belgische wielerformatie vandaag bekend.

Frederik Backaert: "Tourdebuut is Tourdebuut geen kinderdroom"

Frederik Backaert is een van de grote motoren in de selectie van ploegleider Hilaire Van der Schueren. De renner uit Michelbeke bewees in de Dauphiné dat hij met vertrouwen mag afreizen naar Düsseldorf. Hij eindigde in de etappe naar Tullins, die de Nederlander Koen Bouwman op zijn naam bracht, knap derde en wil zich graag tonen in een ontsnapping in de Tour.



Backaert is ontwapenend in zijn uitspraken. "De Tour heb ik eigenlijk nooit gevolgd als kind", verrast hij, "enkel de klassiekers volgde ik op de voet. De Tour interesseerde me vroeger niet. Ik heb daar ook nooit echt van gedroomd om hem zelf te rijden omwille van de vele dopingschandalen (lacht). Dan denk je na een tijdje dat je die toch niet kan rijden zonder 'spul'. In de klassiekers is dat anders, maar in die Tour had ik niet veel vertrouwen. Als kleine jongen was ik daar niet mee bezig en tot ik belofte werd heb ik altijd gedacht dat ik de Tour niet wou rijden omdat het ongezond is. Het is drie weken, onmenselijk. De Dauphiné duurt slechts één week en daarvan moet je al een week herstellen, dus wat zal de Tour niet geven? Dat was toch mijn idee, maar nu probeer ik het wat anders te bekijken: je moet enkele ritten uitkiezen en de andere laten varen. Je kan niet altijd het volle pond geven. Op die manier hoop ik de Tour te doorstaan en er als een sterkere renner uit te komen. Ik hoop echt dat ik de vruchten pluk van een grote ronde voor het verdere verloop van mijn carrière en ik twee à drie procent sterker word."



Backaert wil vooral in beeld komen in de Tour. "Ik wil proberen om eens mee te gaan in een vroege ontsnapping, zoals elke renner", vertelt hij, "ik weet dat het als klassiek renner niet evident is in de Tour, maar ik bekijk zo'n grote ronde vooral in functie van mijn carrière. Je traint je sterk en dat is goed voor de klassiekers. Ik ben geen Chris Froome die mikt op een klassement (lacht). Ik zag hem voor het eerst met eigen ogen in de Dauphiné, zijn borstomtrek is half zo breed als die van mij, dus je kan zo'n renner niet met klassieke coureurs vergelijken. Maar ik kijk vooruit, dit is misschien de enige kans in mijn carrière om de Tour te rijden en ik ben blij dat ik die krijg van de ploeg. Niet elke renner kan op het eind van zijn carrière zeggen dat hij erbij was in de Tour, maar ik kan dat alvast wel."



"Mijn grootste schrik? Dat ik Parijs niet zal halen. Ik onderschat de Tour niet, ik weet dat het zwaar zal zijn, het wordt afzien elke dag en een valpartij is nooit veraf. Hopelijk blijf ik gespaard van pech en het doel is echt wel het einde halen", eindigde Backaert.