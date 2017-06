Direct Energie, Cofidis, UAE, Cannondale en AG2R hebben hun huiswerk voor de Tour af

Door: redactie

26/06/17 - 16u10

Het regent Tourselecties dezer dagen. Vandaag maakten onder meer Direct Energie, AG2R en UAE hun negen namen voor de 104e Ronde van Frankrijk bekend. Lees hieronder wie straks de benen mag laten spreken.

© belga. Zaterdag begint Direct Energie met een volledig Frans team, maar zonder Bryan Coquard aan de Tour. De sprinter won dit jaar al vijf ritten, waaronder de eerste etappe van de Ronde van België en twee etappes in de Omloop van de Sarthe. De 25-jarige wielrenner leeft al enkele maanden in onmin met manager Jean-René Bernaudau en maakte in april bekend dat hij de ploeg na dit jaar verlaat.



Thomas Voeckler is dan weer wel van de partij. De 38-jarige renner verschijnt voor de vijftiende en laatste keer in zijn loopbaan aan de start. In 2004 en 2010 mocht hij even de gele trui dragen. Sylvain Chavanel, die een jaar jonger is dan Voeckler, is er eveneens bij. Hij reed al zestien keer mee in 'La Grande Boucle' en zal dit jaar het record van George Hincapie, Jens Voigt en Stuart O'Grady.



De 23-jarige Thomas Boudat maakt zijn debuut. Op het WK omnium in 2014 behaalde hij goud op de piste. Een jaar later won hij de eerste editie van de Classica Corsica. Ook Lilian Calméjane is er voor de eerste keer bij. De 24-jarige renner was vorig jaar de snelste in de vierde etappe van de Vuelta.



De volledige selectie: Thomas Voeckler (Fra), Thomas Boudat (Fra), Lilian Calméjane (Fra), Sylvain Chavanel (Fra), Yohann Gène (Fra), Adrien Petit (Fra), Perrig Quémeneur (Fra), Roland Sicard (Fra), Angelo Tulik (Fra)

Drie jaar geleden bezorgde hij nog pakjes, nu Belgisch kampioen: Naesen heeft alles om beste en populairste van nieuwe generatie te worden



Bakelants mag naar Tour met AG2R La Mondiale © TDW. Jan Bakelants, de Luxemburger Ben Gastauer en de Fransman Cyril Gautier zijn de laatste drie namen in de negenkoppige selectie van de Franse wielerformatie AG2R-La Mondiale voor de 104e editie van de Ronde van Frankrijk, zo maakte het team maandag bekend.



Eerder maakte AG2R met kersvers Belgisch kampioen Oliver Naesen, de Fransen Romain Bardet, Axel Domont, Pierre Latour en Alexis Vuillermoz en de Zwitser Mathias Frank al zes namen bekend. Voor de laatste drie plekken ging het tussen vier renners, de Fransman Samuel Dumoulin viel in extremis nog af en komt op de reservelijst.



De renners van AG2R zullen in de Tour volledig in functie van kopman Bardet rijden, de 26-jarige Fransman was vorig jaar nog tweede in de Tour. Voor Bakelants wordt het de vijfde deelname. "Jan had fysieke problemen in het seizoensbegin, maar heeft hard gewerkt om zijn niveau van weleer te bereiken", vertelde ploegleider Vincent Lavenu.



Selectie:



Romain Bardet (Fra), Jan Bakelants (Bel), Axel Domont (Fra), Ben Gastauer (Lux), Cyril Gautier (Fra), Mathias Frank (Zwi), Pierre Latour (Fra), Oliver Naesen (Bel), Alexis Vuillermoz (Fra) © photo news.

UAE mikt op Meintjes en Ulissi Ook United Arab Emirates heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende Tour. De Italiaan Diego Ulissi en de Noor Vegard Stake Laengen verschijnen er voor het eerst aan de start in de Ronde van Frankrijk.



De 27-jarige Ulissi reed in het verleden al zes grote rondes en won al zes etappes in de Giro. De 28-jarige Laengen is met zijn 1,95 meter dan weer een van de grootste renners in het peloton. De kopman van de Emirates is de 25-jarige Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, die tijdens de editie van vorig jaar achtste eindigde.



Het is de eerste keer dat een wielerploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten deelneemt aan de Tour.



De volledige selectie: Louis Meintjes (ZAf), Darwin Atapuma (Col), Matteo Bono (Ita), Kristijan Durasek (Kro), Vegard Stake Laengen (Noo), Marco Marcato (Ita), Manuele Mori (Ita), Ben Swift (GBr), Diego Ulissi (Ita) Louis Meintjes legde vorig jaar beslag op de 8e plaats in het eindklassement. © TDW.

Cannondale gaat voor top tien met Talansky, Vanmarcke er niet bij Cannondale-Drapac heeft geen plaats voor Sep Vanmarcke in zijn Tourselectie. De Amerikaanse formatie hoopt met Rigoberto Uran, voorlopig nog onzeker, en Andrew Talansky op een plaats in de top tien van het klassement.



Met ook al vrijbuiters Pierre Rolland en Simon Clarke in het team was er voor deze Tour geen plaats voor een klassiek geschoolde renner als Sep Vanmarcke.



De acht namen: Pierre Rolland (Fra), Andrew Talansky (VSt), Taylor Phinney (VSt), Nathan Brown (VSt), Simon Clarke (Aus), Patrick Bevin (Aus), Dylan van Baarle (Ned) en Alberto Bettiol (Ita)



Onder voorbehoud: Rigoberto Uran (Col) © TDW.