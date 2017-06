Fortuneo-Vital Concept rekent op zeven Fransen in steun van Brit en Argentijn voor Tour de France

SW

25/06/17 - 21u53 Bron: Belga

© belga.

De Franse ploeg Fortuneo-Vital Concept heeft vandaag zijn negenkoppige selectie voor de 104e editie van de Ronde van Frankrijk (1-23 juli) bekendgemaakt. Behalve op zeven Franse renners rekent de continentale formatie op zijn Britse sprinter Daniel McLay en zijn Argentijnse klimmer Eduardo Sepulveda.

Maxime Bouet, Brice Feillu, Elie Gesbert, Romain Hardy, Pierre-Luc Périchon, Laurent Pichon en Florian Vachon zijn de Franse namen in de selectie van Fortuneo-Vital Concept, dat voor volgend seizoen op zoek moet naar een nieuwe sponsor. De Belg Boris Vallée werd niet weerhouden.



Pichon, Hardy en Gesbert, die jarig is op de dag dat de Tour zich op gang trekt, vieren hun debuut in 'la Grande Boucle'.