Organisatie Tour ziet twee Belgen als grootste kanshebbers voor de bolletjestrui

Dries Mombert

23/06/17 - 19u55

De Gendt droeg in de Dauphiné nog enkele dagen de bollentrui. © TDW.

De Ronde van Frankrijk staat voor de deur en dan is het altijd uitkijken wie welke doelen stelt. Ook de organisatie durft al eens vooruitblikken en kiest met Serge Pauwels en Thomas De Gendt voor twee Belgen als potentiële bolletjestrui.

De Champs-Elysées is nog ver, maar toch is het nu al speculeren wie straks met de prijzen prijkt In een Facebookpost waagde de Tour-organisatie zich alvast aan een pronostiekje voor de bolletjestrui. En wat blijkt, bij de vijf grootste kanshebbers op de bergprijs ziet ASO met Serge Pauwels en Thomas De Gendt twee Belgen.



Vorig jaar kleurden De Gendt en Pauwels nog de rit naar de Mont Ventoux. In een prangend sprintje voor Chalet Reynard nam De Gendt toen de maat van zijn 33-jarige landgenoot. De Lotto Soudal-renner hield er prompt de bolletjestrui aan over en dat is ook de Tour-organistie niet vergeten.



Verder rekent ASO op Facebook ook op tweevoudig bergkoning Rafal Majka en Warren Barguil om de strijd voor de bergpunten aantrekkelijk te maken.



Ook over de vijfde naam valt wel iets te zeggen. De afscheidnemende Thomas Voeckler wil in de bijzonder late herfst van zijn carrière ongetwijfeld nog eens uitpakken.