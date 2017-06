Tour neemt maatregelen tegen terreur: duizenden agenten present bij start in Düsseldorf

DM

Bij de start van de Ronde van Frankrijk op 1 juli in het Duitse Düsseldorf zullen enkele duizenden politieagenten instaan voor de veiligheid. Dat heeft Norbert Wesseler, hoofd van de politie in de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen, bekendgemaakt. "Wij zijn voorbereid op alles", verklaarde Wesseler.

Op kritische plekken worden wegversperringen opgericht, waar ook zwaar bewapende agenten te zien zullen zijn. Het gaat om één van de grootste politiemachten die de voorbije jaren werden ingezet in Düsseldorf voor één van de grootste sportevenementen ter wereld.



"Al wat menselijkerwijs gesproken mogelijk is inzake veiligheid is, is voorzien", zei burgemeester Thomas Geisel (SPD). Afhankelijk van de weersomstandigheden rekent Geisel op 500.000 tot 700.000 toeschouwers, al erkent hij dat het precieze aantal moeilijk te voorspellen is. Er worden wielerfans uit vele landen verwacht. "Er kunnen ook een miljoen mensen naar Düsseldorf afzakken. Maar het is ook in dat geval mogelijk om iedereen een plaats te bieden langs het parcours", aldus Geisel.