Eddy Planckaert maakt eigenhandig nieuwe Tourtafels voor 'Vive le Vélo'

DM

23/06/17 - 18u28 Bron: VRT

Ook Francesco en Junior Planckaert werkten mee aan de tafel. © (c) VRT.

Met de Ronde van Frankrijk in het verschiet staat de Eén-talkshow 'Vive le Vélo' opnieuw te wachten in de coulissen. Het praatprogramma rond presentator Karl Vannieuwkerke vindt dagelijks plaats rond een unieke houten tafel. En net daarvoor vonden de makers al een even unieke maker.

Niemand minder dan Eddy Planckaert heeft de afgelopen dagen de mouwen opgestroopt om de tafel voor Vive le Vélo eigenhandig te ontwerpen. De ex-wielrenner haalde het hout uit de bossen rond zijn woonplaats in de Ardennen en het resultaat laat zich zien in eenvoudig design dat natuur uitademt. Het generfde tafelblad is uit een boomstam gemaakt en volgt ook de vormen van de boom.



"Eddy is een man die een verhaal heeft in de Tour. Hij heeft de groene trui en een aantal ritten gewonnen. Daarnaast is hij een fantastische schrijnwerker. Maar niet alleen Eddy, ook Francesco, Junior en Christopher zijn kunstenaars met hout. Een Tour-verhaal en vakmanschap, dat is wat je nodig hebt om zo'n tafel te ontwerpen", vertelde presentator Karl Vannieuwkerke in een persbericht.



Planckaert komt tijdens de Tour op 23 juli ook zelf aan zijn tafel zitten. "Ik ga blinken als ik zelf aan de tafel mag plaatsnemen. Heel Parijs zal verlicht zijn."



Ook Maarten Vangramberen reist door Frankrijk met een Planckaert-tafel. Hij trekt van rennershotel naar rennershotel en verzamelt op die kleine versie van de Tourtafel alle handtekeningen van de smaakmakers van de Tour 2017. Die unieke tafel kunnen de kijkers op het einde van de Tour winnen opnieuw via een sms-wedstrijd. De opbrengst gaat naar Kom op tegen kanker.