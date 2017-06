Orica-Scott rekent op Jens Keukeleire in de Tour de France, geen Belgen bij Trek

Bewerkt door: Glenn Van Snick

23/06/17 - 15u46 Bron: Belga

Jens Keukeleire neemt zijn collega's op sleeptouw. © photo news.

Jens Keukeleire is opgenomen in de negenkoppige selectie die Orica-Scott afvaardigt voor de komende Ronde van Frankrijk. Dat heeft de Australische WorldTour-formatie vandaag bekendgemaakt. Bij Trek-Segafredo geen landgenoten, wel Alberto Contador als speerpunt.

Voor Keukeleire, eind mei winnaar van de Ronde van België, wordt het de tweede Tour-deelname. In 2014 was de Bruggeling er al eens bij in de Ronde van Frankrijk. Keukeleire moet de Brit Simon Yates en de Colombiaan Esteban Chaves bijstaan, zij mikken op het klassement.



Chaves heeft enkele maanden met een knieblessure gesukkeld, er staat dus een vraagteken achter zijn ambities. "We weten niet in welke mate het gebrek aan wedstrijden de Tour van Chaves zal beïnvloeden", verklaart sportdirecteur Matt White. "Hij veroverde al twee keer een podiumplaats in een grote ronde (2e in Giro 2016 en 3e in Vuelta 2016), maar dit is zijn eerste Ronde van Frankrijk." Yates mikt op de witte jongerentrui en een toptiennotering.



Mathew Hayman, vorig jaar winnaar van Parijs-Roubaix, Luke Durbridge en Damien Howson zorgen voor de Australische inbreng in de selectie. Verder mogen ook de Tsjech Roman Kreuziger, de Zwitser Michael Albasini en de Zuid-Afrikaan Daryl Impey zich opmaken voor de Tour. De Australiër Simon Gerrans haalde de selectie niet.