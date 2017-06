Froome kent ploegmaats voor Tour, geen Wout Poels

Bewerkt door: PL

Chris Froome met Wout Poels. © anp.

Team Sky heeft de selectie vrijgegeven die de Brit Chris Froome aan een vierde Tourzege moet helpen, een derde op rij.

De negenkoppige groep bestaat naast Froome uit de Colombiaan Sergio Henao, de Wit-Rus Vasil Kiryienka, de Duitser Christian Knees, de Pool Michal Kwiatkowski, de Spanjaarden Mikel Landa en Mikel Nieve en de Britten Luke Rowe en Geraint Thomas. Wout Poels rijdt dit jaar geen Ronde van Frankrijk. Poels had een groot aandeel in de afgelopen twee zeges van Froome. Vooral in de bergen ontpopte de Nederlander zich als de meesterknecht van de Brit. Dit seizoen stond Poels echter lang aan de kant met een knieblessure. Vorige week in de Route du Sud maakte hij pas zijn rentree.



"De Tour is een speciale race en het zou ongelofelijk zijn voor een vierde keer te winnen", zegt de 32-jarige Froome op de Sky-website. "Mikken op die vierde eindzege werkt heel motiverend. Elke Tour heeft zijn eigen verhaal. Elke Tour is een nieuw gevecht om het geel te veroveren en daarna te verdedigen. De ploeg is er klaar voor en ik kan niet wachten tot het begint. De Tour bezorgt mij een gevoel dat ik bij geen enkele andere wedstrijd krijg."



Teambaas Sir Dave Brailsford heeft, hoewel Froome dit seizoen nog niet kon overtuigen, vertrouwen in een goede afloop. "We kijken echt uit naar de Tour. Chris is in een goede vorm en is klaar. We hebben een sterke en ervaren ploeg op de been gebracht."



De Ronde van Frankrijk begint op 1 juli met een individuele tijdrit in het Duitse Düsseldorf.