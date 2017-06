Katusha laat Rick Zabel debuteren in Tour de France

Bewerkt door: Glenn Van Snick

21/06/17 - 13u39 Bron: Belga

Rick Zabel en Alexander Kristoff. © photo news.

De Duitser Rick Zabel is vandaag opgenomen in het team van Katusha voor de Ronde van Frankrijk. De zoon van Erik Zabel, zesvoudig winnaar van de groene puntentrui, is een van de negen geselecteerden.