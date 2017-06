Naesen in voorselectie voor de Tour, Bakelants wacht nog in spanning af

Door: Mike De Beck

21/06/17 - 10u51 Bron: Twitter

Oliver Naesen mag zijn koffers al pakken voor de Tour de France. © TDW.

Met nog tien dagen te gaan, stromen de eerste selecties voor de Ronde van Frankrijk alvast binnen. Zo maakte het Franse AG2R al zes namen bekend die straks koers zetten richting Champs Élysées.

Oliver Naesen mag zich met een voorselectie al gelukkig prijzen. Hij zal samen met Axel Domont, Mathias Frank, Pierre Latour en Alexis Vuillermoz hun kopman Romain Bardet moeten bijstaan. De 26-jarige Fransman werd vorig jaar tweede in La Grande Boucle en hoopt dat kunstje nog een keer over te doen.



Iemand die nog nagelbijtend moet afwachten op een selectie is onze landgenoot Jan Bakelants. Van de vier namen (met ook nog Samuel Dumoulin, Cyril Gautier en Ben Gastauer) in de voorselectie moet er nog een renner afvallen. Bakelants hoopt dan ook dat hij nog wordt opgevist door zijn team.



De beslissing valt vermoedelijk na de nationale kampioenschappen van komend weekend, maar verwacht wordt dat Bakelants de definitieve selectie zeker haalt. De Tour 2017 start op 1 juli in Düsseldorf en eindigt drie weken later in Parijs.