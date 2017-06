Superknecht Froome rekent na knieblessure op deelname aan Tour: "Heb vertrouwen dat ik erbij zit"

XC

Wout Poels maakte afgelopen week in de Route du Sud zijn rentree, nadat hij vier maanden aan de kant had gestaan met een vervelende knieblessure. De Limburger verwacht deze week te horen of Sky hem komende maand weer meeneemt naar de Tour. "Ik heb wel vertrouwen dat ik erbij zit. De progressie is de afgelopen weken duidelijk zichtbaar."

In de Route du Sud eindigde Poels op de 41ste plaats, bijna een half uur achter de Zwitserse winnaar Silvan Dillier. "De knie houdt het goed", vertelde de klimmer uit Blitterswijck in De Telegraaf. De afgelopen twee jaar had hij als knecht van Chris Froome een belangrijk aandeel in de Tourzeges van zijn Britse kopman. Zeker vorig jaar maakte Poels veel indruk in de bergen. Nog even afwachten dus of we de 29-jarige Nederlander - die in elk geval de Vuelta rijdt - in de Ronde van Frankrijk te zien krijgen.