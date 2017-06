NMBS past schema aan voor Ronde van Frankrijk

TK

18/06/17 - 13u59 Bron: Belga

© photo news.

De NMBS gaat op zondag 2 en maandag 3 juli haar treinaabod aanpassen voor de doortocht van de Ronde van Frankrijk in de provincie Luik. De capaciteit van de treinen wordt versterkt, er komt een bijkomende halte en er zijn voordelige tickets, zo meldt de NMBS.

Op zondag 2 juli komt de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk aan in Luik. Op maandag 3 juli 2017 start de derde etappe in Verviers.



Daarom lanceert de NMBS het weekendbiljet voor de Ronde van Frankrijk, waarmee aan de helft van de prijs kan worden gereisd. Het is geldig vanaf donderdag 29 juni om 19 uur tot en met maandag 3 juli. Er is ook het Euregio-ticket waarmee voor een forfaitaire prijs onbeperkt gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer in de Euregio Maas-Rijn (Luik, Limburg, Aken, Maastricht). De Euregio-tickets die worden gekocht op zondag 2 juli zijn uitzonderlijk ook op maandag 3 juli geldig aan weekendvoorwaarden.



Daarnaast wordt op zondag en maandag de capaciteit van de treinen van en naar de stations van Luik-Guillemins en Verviers-Centraal versterkt. Er komt ook een bijkomende halte in Pepinster voor de treinen op de verbinding tussen Oostende en Eupen in beide richtingen. Daarmee wil de NMBS een oplossing bieden voor haar reizigers in Verviers, waar door de Rondede parking aan het station twee dagen lang ontoegankelijk zal zijn.