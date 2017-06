Nog snel bijtrainen voor de Tour? "Froomey" doet het op mythische Giro-klim

Dries Mombert

14/06/17 - 17u17

© Kos.

Met een vierde plaats in de afgelopen Dauphiné bleef drievoudig Ronde van Frankrijk-winnaar Chris Froome onder de verwachtingen. De Brit stootte op de voorlopige limieten in zijn vormcurve en gaat nu nog snel op zoek naar enkele extra procentjes met het oog op de Tour.

Chris Froome had ongetwijfeld meer verwacht van zijn optreden in de Dauphiné. De 32-jarige ronderenner van Sky kleurde de Franse rittenkoers maar bleef ontgoocheld achter op de vierde plaats. Bovendien zag hij voormalig luitenant en huidig concurrent Richie Porte een ijzersterk gelaat tonen.



Net zoals Contador dezer dagen zijn kilometers slijt op de Teide in Tenerife gaat ook Froome nu op zoek naar extra trainingsmeters om zijn vormpeil verder mee te staven.



De Brit postte deze namiddag een filmpje op Instagram waar hij zich samen met enkele begeleiders van Team Sky uitleeft op de Colle Delle Finestre. De onverharde Alpenklim zorgde in het verleden al voor spektakel in de Giro en staat volgens Froome voor "alles waar wielrennen om draait."