Mis niets van de Ronde van Frankrijk met onze Tourgids

22/06/17

Een zomer zonder Ronde van Frankrijk, dat is als een café zonder bier. Zal Chris Froome straks een vierde keer triomferen in Parijs of hebben zijn uitdagers het ditmaal -eindelijk- bij het langste eind? Dan kijken we vooral in de richting van Nairo Quintana en Richie Porte. Hét instrument om helemaal mee te zijn voor en tijdens het wielergeweld bij onze zuiderburen, is onze unieke Tourgids. Een 76 pagina's tellend nummer, met daarin natuurlijk alle ploegen, deelnemers en alles over de ritten, met de nodige kaartjes en profielen. Ook Michel Wuyts, dé stem van de koers, laat in een vooruitblik van zich horen. Als abonnee krijg je onze Tourgids op zaterdag 24 juni gratis bij je krant, of is hij die dag voor 2,90 euro terug te vinden in je krantenwinkel.