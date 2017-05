"Brussel krijgt Tourstart in 2019 ter ere van Eddy Merckx"

IB

30/05/17 - 04u15 Bron: Het Nieuwsblad

Eddy Merckx wint de Tour in 1969. © photo news.

De Tour de France gaat in 2019 van start in Brussel. Dat meldt Het Nieuwsblad op basis van bronnen. Volgens de krant komen vertegenwoordigers van Tourorganisator ASO deze week naar de hoofdstad om het plan verder te bespreken. Als het nieuws bevestigd wordt, gaat het om de vijfde Tourstart ooit in ons land.

Le Grand Départ van de Ronde van Frankrijk in Brussel is in de eerste plaats een eerbetoon aan Eddy Merckx. De Brusselaar won in totaal vijf keer de Ronde, een eerste keer in 1969: exact vijftig jaar geleden in 2019.



Of de Tour start met een proloog of een rit in lijn is volgens de krant nog niet duidelijk, wel zou Brussel alleen maar instaan voor de openingsetappe. Of er daarna nog Belgische etappes volgen is ook nog niet duidelijk.



Eerdere Belgische Tourstarts waren er in 1958, eveneens in Brussel, in Charleroi in 1975 en twee maal in Luik: in 2004 en 2012.