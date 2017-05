Brussel krijgt Tourstart in 2019 ter ere van Eddy Merckx

Amaury Michaux

30/05/17 - 11u50

© Mark Baert.

De Tour De France van 2019 start in Brussel. Vandaag kwamen vertegenwoordigers van Tourorganisator ASO naar het Brussels stadhuis, waar ze de startplaats bekend maakten. Het gaat om de vijfde Tourstart ooit in ons land.

Le Grand Départ van de Ronde van Frankrijk in Brussel is een eerbetoon aan Eddy Merckx. De Brusselaar won in totaal vijf keer de Ronde, een eerste keer in 1969: exact vijftig jaar voor 2019.



Verleden maand zette de stad haar kandidatuur nog kracht bij door op 25 juni een 50 kilometer lange fietswedstrijd door Brussel te organiseren.



Het gaat om de vijfde Tourstart ooit in ons land. Eerdere Belgische Tourstarts waren er in 1958, eveneens in Brussel, in Charleroi in 1975 en twee maal in Luik: in 2004 en 2012.



Het organiseren van de Tourstart zal de stad Brussel zo'n 15 miljoen euro kosten, blijkt uit vorige aanvragen. Daar tegenover staan ook heel wat inkomsten. In het verleden haakte Antwerpen al af om de Tourstart te organiseren door de te hoge kosten.