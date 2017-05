Door: redactie

Oud-winnaar van Parijs-Tours (1956) Albert Bouvet is op 87-jarige leeftijd overleden. De Fransman werd na zijn carrière als profrenner sportief directeur van de Ronde van Frankrijk.

Bouvet was een succesvol wielrenner op zowel de weg als de piste en reed zes keer de Tour de France. In de achtervolging en in tijdritten was hij een rivaal van onder meer Jacques Anquetil.



In 1967 voegde hij zich bij de Tour-organisatie, waarvoor hij tot 1995 zou werken.