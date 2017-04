Serge Pauwels: "Heb nu toch gemengde gevoelens bij mijn tweede plaats op de Ventoux"

Thomas Lissens

Na een voorjaar in de luwte bereidt Serge Pauwels zich in de Tour de Yorkshire voor op de rest van het seizoen. Net als de afgelopen jaren is de Ronde van Frankrijk het voornaamste doel van de renner van Dimension Data. Vorig jaar greep hij op de mythische Mont Ventoux nog nipt naast de zege. "Eerst was ik vooral enorm trots op mijn prestatie, maar nu ben ik toch ook teleurgesteld", aldus de 33-jarige klimmer.

Net als vorig jaar zal Pauwels de Dauphiné rijden als ultieme voorbereiding op de Tour. In welke mate hij in de Tour voor eigen rekening zal mogen rijden, hangt af van het herstel van Mark Cavendish. De Britse sprinter van Dimension Data herstelt momenteel van klierkoorts.



Pauwels zelf kwam alvast met een positief gevoel uit de klassiekers. "Ik ben allerminst ontgoocheld over mijn voorjaar, hoewel ik nergens echt heb kunnen meedoen voor de zege. Ik voelde me goed en dat is het voornaamste", aldus Pauwels. "Mijn belangrijkste doel blijft de Ronde van Frankrijk en ik probeer op dezelfde manier als de afgelopen twee seizoenen toe te leven naar de Tour."



Tweede op de Ventoux

In de editie van vorig jaar greep Pauwels net naast een memorabele zege op de Mont Ventoux. Ter hoogte van Chalet Reynard verloor hij de sprint van Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) en daar kijkt de 33-jarige Antwerpenaar nu toch met gemengde gevoelens op terug.



"Eerst was ik vooral trots op mijn prestatie. De eerste dagen en maanden kon ik vrede nemen met mijn tweede plek, maar in de winter begon het toch een beetje te knagen. In de verkiezingen, zoals die van Flandrien van het jaar, eindigde De Gendt telkens bij de eersten. Ik stond nergens in de top vijf en dan besef je toch hoeveel zo'n zege betekent. De Gendt heeft natuurlijk ook onder meer een mooie rit in Catalonië gewonnen, maar uiteindelijk heeft iedereen het toch over die ene rit in de Tour."