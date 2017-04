Pechvogel Sep Vanmarcke maakt definitief kruis over voorjaar: "Misschien wordt Tour nu wel een optie"

Door: Nico Dick

Zijn broer en ploegleider Ken gaf het al aan in onze dinsdagkrant. 24 uur later kon ook Sep Vanmarcke (28) zelf niet anders dan vaststellen dat zijn voorjaar erop zit. Geen Parijs-Roubaix, maar ook geen Amstel Gold Race. "Ik laat dit even bezinken. Maar tegen begin volgende week wil ik me nieuwe doelen stellen."

Ontgoocheling troef bij Sep Vanmarcke. Kan niet anders, als je je hele voorjaar in duigen ziet vallen. Toch klonk hij best strijdvaardig, gisteren aan de telefoon. "Het is uiteraard een mentale klap, maar anderzijds... Het is niet de eerste tegenslag dit voorjaar. Ik loop al weken achter de feiten aan. Dan is dit een extra klap, maar niet dié mokerslag die ik zou ervaren mocht dit nu plots gebeurd zijn. Ik heb nooit naar mijn topvorm kunnen toegroeien en nu is het definitief over en out. Zo ervaar ik het. Ik heb mijn gevoelens goed onder controle, al zal ik vooral zondag nog een paar keer foeteren." Lees ook Vanmarcke past voor Parijs-Roubaix: "Mijn handen zijn het grootste probleem"



So disappointed that I can't start at #ParisRoubaix! A springclassics season to forget. Cobbles, next year I'm back! https://t.co/UDZRRFbgw7 — Sep Vanmarcke (@sepvanmarcke) Wed Apr 05 00:00:00 MEST 2017